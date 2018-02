Nederlander die lammetjes misbruikte, krijgt 20 maanden cel en 'weilandverbod' mvdb

01 februari 2018

17u48

Bron: AD.nl 0 De Nederlander Jan H., die in 2016 en 2017 op het Waddeneiland Texel drie lammetjes en een schaap seksueel heeft misbruikt, mag na het uitzitten van zijn straf drie jaar lang tussen zonsondergang en zonsopgang niet in de buurt van vee komen. Dat is vandaag bepaald door de rechtbank in de stad Alkmaar.

Naast het 'weilandverbod' werd de man nog twintig maanden cel opgelegd, waarvan vijf maanden voorwaardelijk. De uitspraak viel lager uit dan de eis van de officier van justitie. Die wilde dat Jan H. (41) vijf jaar lang werd verboden tussen middernacht en zes uur 's ochtends buiten zijn woonplaats Den Burg (het grootste dorp op Texel, red.) te komen. Daarnaast eiste de aanklager twee jaar cel, waarvan een halfjaar voorwaardelijk.

De Texelaar, ook bestraft voor wapenbezit, heeft het misbruik ontkend. Maar volgens de rechtbank is uit dna-onderzoek gebleken dat in de dieren aangetroffen spermasporen naar hem zijn te herleiden.

Glijmiddel

Jan H. liep in augustus tegen de lamp bij een alcohol- en drugscontrole. Hij had een injectiespuit met veterinair glijmiddel en spanbanden bij zich, had gras en uitwerpselen onder zijn schoenen en rook volgens de agenten die hem controleerden 'sterk naar schaap'. Op Texel liep toen al een onderzoek naar het misbruik van dieren. In 2016 was daarbij begonnen met het verzamelen van dna-materiaal.

Gezien de attributen die bij Jan H. zijn gevonden, moet hij volgens de rechtbank 'zeer georganiseerd' te werk zijn gegaan. "Hij heeft de dieren kennelijk gezien als voorwerpen, waarop hij zijn lusten kon botvieren zonder rekening te hoeven houden met hun welzijn." Met zijn 'halsstarrige ontkenning' neemt hij bovendien geen verantwoordelijkheid, aldus de rechtbank.

Volgens een psycholoog is Jan H. toerekeningsvatbaar. Het 'weilandverbod' dat hij kreeg, treedt direct in werking en geldt daardoor ook als zijn celstraf wordt opgeschort door een eventueel hoger beroep.