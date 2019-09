Nederlander die jihadbruid (16) gijzelde in België in beroep veroordeeld voor voorbereidingen terreur Geert van der Star

25 september 2019

18u55

Bron: Brabants Dagblad 2 Marlon G., die in 2016 een 16-jarig meisje meenam uit het Nederlandse Heesch en drie weken lang gijzelde in België, trof wel degelijk ‘voorbereidingshandelingen’ voor het plegen van terroristische misdrijven.

Dat bepaalde het Nederlandse gerechtshof deze middag in Den Bosch. Het Hof veroordeelde de Amsterdammer tot een celstraf van 4 jaar en tbs met dwangverpleging. De straf was fors hoger dan twee jaar durende celstraf die de rechtbank in eerste aanleg oplegde voor de mishandeling van het slachtoffer en het onttrekken van een minderjarige aan het ouderlijk gezag. De rechters spraken de man toen nog vrij van het plegen van de terroristische feiten.

Promotiefilmpjes al-Qaida

Het hof wees op documenten die op de computer van de verdachte waren aangetroffen. Hierop stonden promotiefilmpjes van al-Qaida en documenten, die geweld tegen Joden, ongelovigen en afvalligen rechtvaardigden en verheerlijkten. De man had bovendien vlaggen van IS in bezit.

Hij was ook een islamitisch huwelijk aangegaan met het slachtoffer, zodat ze samen naar Syrië konden reizen. De man had daarnaast spullen als een oliekachel en winterkleding aangeschaft, die van pas zouden komen tijdens de gewapende strijd. Zijn plannen werden verijdeld doordat het slachtoffer op 15 augustus 2016 huilend de politie belde: ze wilde niet met de man mee naar Syrië. G. moet haar een schadevergoeding betalen van ruim 5.000 euro.

Ernstige persoonlijkheidsstoornis

Het gerechtshof wees op onderzoek van het Pieter Baan Centrum, een psychiatrische observatiekliniek van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie. Deskundigen trokken daar de conclusie dat de man een ‘ernstige persoonlijkheidsstoornis’ had en dat er een grote kans was dat hij opnieuw de fout in zou gaan. Dat was de reden voor het opleggen van de tbs maatregel. Een psychiater en een psycholoog vertelden tijdens de rechtszaak overigens dat de man ‘moeilijk behandelbaar was’ doordat hij leed aan psychopathie. Deze deskundigen wezen toen op het risico dat de Amsterdammer alleen zou doen alsof een behandeling aansloeg: ‘schijnaanpassing’ noemden zij dat.