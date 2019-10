Nederlander die in Egypte vastzat voor filmen met drone is vrij

IB

04 oktober 2019

01u26

Bron: Belga

1

De Nederlander die vorige maand in Caïro werd opgepakt nadat hij met een drone opnames zou hebben gemaakt in de omgeving van het Tahrirplein in Caïro is op vrije voeten. Dat meldt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.