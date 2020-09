Nederlander (86) vindt dochter na 60 jaar terug dankzij zoekertje in krant KVDS

21 september 2020

16u53 0 “Hallo, ik ben op zoek naar mijn dochter uit mijn huwelijk met Johanna Westerveld. Mijn dochter is geboren in 1955. Haar roepnaam was Janet.” Zo begon de naar Australië uitgeweken Nederlander Johannes Hellemons (86) twee weken geleden een zoekertje in de Nederlandse krant De Oud-Rotterdammer. Het was een laatste wanhopige poging om zijn dochter terug te vinden, die hij meer dan 60 jaar geleden had moeten achterlaten. Enkele dagen geleden ging plots de telefoon.

“Jeannette is mijn dochter uit mijn eerste huwelijk. Na de scheiding mocht ik haar niet meer zien. Jeannette was toen drie jaar”, vertelt de man vanuit zijn woonplaats Perth aan RTL Nieuws.

Hoop

Begin jaren zeventig verhuisde hij naar Australië. Contact met zijn ex-vrouw had hij niet meer en hij wist dan ook niet waar zijn dochter precies woonde. Begin jaren tachtig besloot hij om naar haar op zoek te gaan. Elke keer als hij vanuit Australië naar Nederland reisde om zijn familie te bezoeken – dat gebeurde elke vijf jaar – trok hij naar het stadhuis van Rotterdam op zoek naar informatie over Jeannette Hellemons. Maar elke keer moest hij onverrichter zake weer naar huis.





Met het verstrijken van de jaren vervloog zijn hoop om zijn dochter ooit terug te zien. Tot een vriend hem suggereerde om een zoekertje in een Nederlandse krant te zetten. Dat deed hij en niet veel later ging de telefoon. “Ik geloof dat ik je dochter ben”, klonk het.

Johannes Hellemons uit Australië zoekt zijn dochter Janet geboren in 1955

Oproep komt uit De Oud-Rotterdammer van 15-09-2020

Hij zoekt al 40 jaar Dit is zijn laatste poging

RT graag #helpmeesvp pic.twitter.com/lbx4ZvbPr2 Hans Hoogerheide(@ Wie_zorgt) link

De vrouw aan de andere kant bleek Jeannette Stok-Mol (65) te zijn. Zij was door haar nichtje gebeld, toen die de oproep in de krant had gelezen en de naam van de moeder van Jeannette had herkend. Het was een kleintje voor Jeannette om het telefoonnummer van haar vader te pakken te krijgen bij de krant. Intussen hebben ze elkaar al verscheidene keren aan de lijn gehad. En dat waren emotionele gesprekken.

Johannes vindt het “werkelijk waar geweldig” en “fantastisch” om weer contact te hebben met zijn dochter en ook Jeannette vindt het “echt fijn”. Zelf ging ze nooit naar haar vader op zoek. Haar moeder leerde iemand anders kennen, hertrouwde en veranderde de achternaam van Jeannette. “Het was zoals het was”, zegt ze. “Ik heb er nooit zo bij stilgestaan.”

Coronacrisis

De moeder van Jeannette overleed drie jaar geleden. Door het vernieuwde contact met haar vader heeft ze nu ook ontdekt dat ze nog een halfbroer en een halfzus heeft, want Hellemans kreeg later nog twee kinderen. Elkaar voor het eerst terugzien in levenden lijve zal evenwel nog even moeten wachten. Door de coronacrisis kunnen ze niet naar elkaar toe reizen. Binnenkort wordt er wel al een videochat opgezet.

“Ik heb samen met mijn vrouw heel veel gereisd en op cruises gevaren”, vertelt hij nog aan de Nederlandse krant AD. “Zodra het gaat, wil ik via Singapore naar Nederland vliegen.”

