Nederlander (86) rijdt met scootmobiel door raam eerste verdieping verzorgingstehuis Simone van Zwienen

12u14

Bron: AD.nl 3 Google Street View Een bejaarde man (86) is vanmorgen met zijn scootmobiel door een raam op de eerste verdieping van zorgwoningencomplex De Flank in het Nederlandse Naarden gereden. Hij kwam op straat terecht.

De man is flink gewond geraakt en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er was ook een traumahelikopter ter plaatse. Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet bekend. Een woordvoerder van Vivium Zorggroep, waar de man cliënt is, vermoedt dat de man per ongeluk gas heeft gegeven en door het raam schoot. "Een soort onhandigheid met het apparaat. Maar dat weten we pas zeker als hij dat zelf zegt. Het is een naar ongeluk."

De politie doet onderzoek naar het incident en voert technisch onderzoek uit op de scootmobiel. "Het is een uitzonderlijk voorval. Zijn precieze letsel weten we nog niet", aldus een politiewoordvoerder.

Het ongeluk vond rond 10.00 uur plaats aan de Diaconessenlaan.

