Nederlander (66) tijdens excursie verdronken in Maleisische grot Redactie

13 juli 2019

12u45

In Maleisië is een 66-jarige Nederlander verdronken toen een rivier in de grot waarin hij zich vrijdagmiddag bevond, plotseling overstroomde. De gids met wie hij de grot was ingegaan, wordt nog vermist.

Acht andere toeristen kwamen met de schrik vrij, meldt de Maleisische krant The Star. Het ongeluk vond plaats in het Gunung Mulu National Park. Naar de 20-jarige gids wordt op dit moment gezocht. Een speciaal reddingsteam zoekt onder meer met touwen en helikopters naar de man, in en rondom de grot.

Het lichaam van de Nederlander werd deze ochtend plaatselijke tijd gevonden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat een Nederlander is omgekomen. Over zijn identiteit en de reden voor zijn verblijf in Maleisië wil en kan Buitenlandse Zaken nog niks zeggen. Voor zover bekend was de man de enige Nederlander op de plek van het ongeluk. “Wij hebben van de autoriteiten in Maleisië vernomen dat er een Nederlander is overleden. Meer kunnen wij daar nu niet over zeggen”, aldus Buitenlandse Zaken in Nederland.

De plaatselijke autoriteiten gingen er eerst vanuit dat de man een Duitser was. Inmiddels is hij geïdentificeerd als Nederlander.

Het Gunung Mulu nationaal park is een bekend en veel bezocht natuurpark in Maleisië. Het park staat vooral bekend om haar enorme grotten en toppen (kalksteenrotsen) en werd in 2000 opgenomen op de werelderfgoedlijst door UNESCO.