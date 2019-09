Nederlander (66) meegesleurd door overstromingen in Spanje Caspar Naber

16 september 2019

01u12

Bron: AD 0 In het zuidoosten van Spanje wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. De 66-jarige man verdween volgens Spaanse media na een val in het door stortregens en overstromingen geteisterde binnenland bij de Costa Blanca.

De Nederlander maakte vanmiddag ondanks de overstromingen een wandeling met familie en vrienden in de buurt van Dolores, een stadje tussen Alicante en Murcia. De groep sloeg alarm nadat de 66-jarige man omstreeks drie uur 's middags plotseling was gevallen, in een woest kolkende waterstroom terechtkwam en werd meegevoerd.

De hulpdiensten lanceerden een grootscheepse zoekactie maar die leverde nog geen spoor van de vermiste man op. “Hij kan kilometers ver zijn meegesleurd. Dat bemoeilijkt het zoeken”, verklaarden de plaatselijke autoriteiten tegenover de media. Een speciale onderwatereenheid van de Guardia Civil is afgereisd naar het gebied om te helpen zoeken naar de Nederlander.

Zes doden

Het zuidoosten van Spanje werd de voorbije dagen getroffen door noodweer met extreem veel regen. Die gota fría (wolkbreuk) veroorzaakte grote overstromingen langs rivieren, vooral in de streek tussen Valencia en Murcia. Daarbij kwamen minstens zes personen om het leven. Het voorlopig laatste slachtoffer is een 41-jarige Spanjaard. Hij werd gisteren dood aangetroffen bij Orihuela, tussen Alicante en Murcia. De man is het tweede dodelijke noodweerslachtoffer in de gemeente.

De overstromingen in het binnenland bij de Costa Blanca noodzaakten de autoriteiten tot het evacueren van zo'n 3.500 mensen. Plaatselijke media meldden ondergelopen huizen, wegen, spoorwegen en zelfs een compleet ondergelopen arena. Speciale legereenheden bevrijdden 450 mensen uit benarde situaties, vooral op ondergelopen afgelegen plaatsen. In de regio valt naar schatting 260 liter regenwater per vierkante meter per jaar, terwijl er in de afgelopen dagen 300 liter per vierkante meter uit de hemel kwam.

Premier

De Spaanse premier Pedro Sánchez bracht gisteren een bezoek aan de door overmatige regenval getroffen gebieden. Orihuela was een van de plaatsen waar hij de schade kwam aanschouwen. De plaats ligt aan de rivier de Segura, een van de stromen die door het overtollige regenwater ver buiten haar oevers is getreden. Sánchez beloofde er alle mogelijke hulp en zei: “Wij zullen er voor jullie zijn (om te helpen).” De plaats ligt aan de rivier de Segura, een van de stromen die door het overtollige regenwater ver buiten haar oevers is getreden.

Het slechte weer verplaatst zich naar het westen.