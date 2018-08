Nederlander (64) vervolgd omdat hij Turkse president Erdogan beledigt Leon Van Wijk

15 augustus 2018

06u39

Bron: AD 0 Een 64-jarige Nederlander uit Sittard wordt vervolgd voor het beledigen van de Turkse president Erdogan. De man had in 2016 verschillende beledigende e-mails verstuurd naar de Turkse ambassade in Den Haag, gericht aan Erdogan. Ze hadden onder andere titels als 'fuck Erdogan'.

De man, die vrijdag voor de rechter moet verschijnen in Den Haag, vergeleek de Turkse president met Hitler en stuurde foto's mee met afbeeldingen van de Duitse dictator en Erdogan met de tekst: 'there is no difference'. Ook schreef hij: 'Erdogan, you fucking goat fucker, burn in hell'.



De Sittardenaar wordt verdacht van belediging van een bevriend staatshoofd, belediging én het beledigen van een ambtenaar. ,,De zaak wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld'', zegt de advocaat van de man, Raimon Maessen. ,,Naar alle waarschijnlijkheid wordt alleen een datum bepaald voor de daadwerkelijke inhoudelijke behandeling.''

