Nederlander (53) overlijdt op top Kilimanjaro Palko Peeters

18u37

Bron: AD.nl 2 AFP Jack Dellepoort (53) uit het Nederlandse Ulvenhout (Noord-Brabant, niet zo ver van de Belgische grens) is vrijdagochtend tijdens de beklimming van de Kilimanjaro in Tanzania overleden, mogelijk door hartfalen. Dat meldt zijn vriend Hans de Kort uit Breda die hem vergezelde bij de beklimming.

Na een succesvolle nachtelijke beklimming van de hoogste berg van Afrika (5.895 meter) sloeg op de top het noodlot toe. De Kort (53), vanochtend teruggekeerd uit de hoofdstad Dar es Salam: "We hadden de top bereikt, vrijdagochtend kwart over zes, waarna hij opeens onwel werd. Er was direct hulp van gidsen en mensen met zuurstof en meetapparatuur om de bloedwaarden en hartslag te meten."

Die berg wordt zo commercieel uitgeput. De Tanzaniaanse overheid maakt er een melkkoe van Hans de Kort

Terwijl een hulpactie op touw werd gezet om zijn vriend op een kar naar beneden te krijgen, begon De Kort zelf aan de afdaling: "Met twee Afrikaanse gidsen. Ik ben eigenlijk gewoon meegenomen, ze waren bang dat ik van de stress ook zou omvallen. Ik wist toen nog niet van zijn overlijden.''

Na tien uur afdalen over moeilijk begaanbare routes met loodzware bepakking kwam De Kort aan in het basiskamp. Vrijdagavond zeven uur, ruim twaalf uur later: "Ik wilde direct naar het ziekenhuis in Moshi om Jack op te zoeken, maar dat kon niet. Het ziekenhuis zou dicht zijn, ze deden daar moeilijk over. Even later kreeg ik te horen dat hij was overleden. Ik was helemaal van de kaart. Achteraf begrijp ik dat ze het moeilijk vinden om zo'n boodschap te vertellen, ze schamen zich ervoor."

De Kort is verslagen door het overlijden van zijn 'beste vriend'. "We hebben samen veel gereisd en veel geklommen, in Schotland, basekamp Mount Everest. In Europa, in Azië, altijd met veel plezier en succes. Nooit extreem met touwen en zo, maar wel als grote liefhebbers."

"Veel mensen kennen Jack, van de vriendenclubjes. Elke zondag was hij wel te vinden in café De Bommel. Onze 35-jarige vriendschap zal in gedachten voortleven.''

Over de Kilimanjaro: "Het is best een spannende beklimming, fysiek zwaar, zeker met bepakking. Je moet echt een behoorlijke conditie hebben. Eigenlijk is het onverantwoord wat er op die berg gebeurt, wat er allemaal voorbij komt. Die berg wordt zo commercieel uitgeput. De Tanzaniaanse overheid maakt er een melkkoe van. Ze zitten ook niet op slechte berichten te wachten. Ik hoorde dat er vrijdag nog iemand was overleden op de berg.''

Het lichaam van Dellepoort wordt vrijdag naar Nederland gerepatrieerd, hij laat zijn vrouw en drie kinderen na.