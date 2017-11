Nederlander (51) betrapt met 10-jarige in Thailand Caspar Naber

17u07

Bron: AD.nl 1 Twitter Reinold K. nam volgens de Thaise politie regelmatig minderjarige jongens mee naar zijn woning. Een Nederlander die in eigen land al eens zou zijn aangeklaagd voor misbruik van minderjarigen is gisteren in Thailand opgepakt op basis van dezelfde verdenking. Reinold K. (51) uit Coevorden (Drenthe) was op het moment van zijn arrestatie in gezelschap van een 10-jarige jongen, zo melden Thaise media.

Op beddengoed en dekens werden volgens de politie lichaamssappen gevonden. Agenten namen seksspeeltjes, twee computers, twee tablets, talrijke geheugenkaarten en cd's in beslag in de woning van Reinold K. De villa met zwembad bevindt zich in Hua Hin, een badplaats op 2,5 uur rijden van Bangkok.

'Verleid met muziek'

Reinold K. is aangeklaagd voor seksueel misbruik van een minderjarige onder de 15 jaar én voor het scheiden van het slachtoffer van diens ouders voor betaalde seks. Hij nam volgens rechercheurs regelmatig minderjarige jongens mee naar zijn woning. De Nederlander verleidde zijn slachtoffertjes naar verluidt met muziek om activiteiten met hem te ondernemen. Er is ook sprake van dat Reinold K. het seksueel misbruik liet vastleggen op video's die hij mogelijk verkocht aan vrienden. Verder onderzoek moet uitwijzen of dat klopt.

K. zou in Nederland al eens zijn aangeklaagd voor seksueel misbruik van minderjarigen, maar is niet veroordeeld. Volgens de politie hebben de Nederlandse autoriteiten gevraagd bewijsmateriaal tegen hem te verzamelen.

Verhuur vakantiewoningen

Reinold K. woont al dertien jaar in Thailand en is volgens de politie sinds vijf jaar actief in de vastgoedbusiness. Zelf zegt de Nederlander al acht jaar vakantiewoningen te verhuren. Dat schrijft hij op zijn pagina van een platform voor verhuur van vakantiehuizen van Nederlandse eigenaren. Hij spreekt naar eigen zeggen redelijk Thai en is op de hoogte van de plaatselijke cultuur. "Dus ik kan u van alle informatie voorzien", luidt het.

Op zijn blog voegt hij daar aan toe: 'Thailand-advies in de ruimste zin van het woord'. Uit informatie op een Nederlandse reiscommunity blijkt dat de Nederlander ook optrad als gids voor Nederlandse vakantiegangers.

Reinold K. heeft naar eigen zeggen een achtergrond als ondernemer.