Nederlander (49) dreigt zich op te blazen om op te komen voor ‘sinterklaastraditie’ Yamilla van Dijk

12 november 2019

12u46

Bron: AD.nl, ANP 0 Een Nederlander van 49 jaar oud uit Den Haag is gisteren door de Nederlandse politie opgepakt nadat hij op sociale media had gedreigd zichzelf op te blazen, om zo op te komen voor de ‘sinterklaastraditie’.

De Zwarte Piet-heisa woedt momenteel weer volop bij onze noorderburen. In de aanloop naar de sinterklaasviering ziet de Nederlandse politie dat voor- en tegenstanders van Zwarte Piet over en weer stevige uitlatingen doen. “Zolang geen strafbare grens wordt overschreden, mag iedereen zijn mening geven. De reactie van deze verdachte, waarin gedreigd werd met een aanslag waarbij onschuldige slachtoffers konden vallen, overschreed die grens”, aldus de politie.

Het bericht van de man leidde inderdaad tot de nodige onrust op Facebook. Meerdere lezers besloten een melding te maken over de bewuste post bij de politie, waarna een onderzoek werd gestart. Gelet op de ernst van de bedreiging werd besloten dat de verdachte moest worden ingerekend. “Agenten hielden de man gistermiddag in zijn woning aan” meldt de politie. “Tijdens de doorzoeking van zijn woning werden geen explosieven aangetroffen.”



Volgens de politie heeft de verdachte aangegeven spijt te hebben van zijn reactie. Hij zou het bericht gepost hebben als reactie op een ander bericht. Hij had spijt van de reactie en was geschrokken van wat zijn post allemaal teweeg had gebracht. De Nederlander wordt donderdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die moet beslissen of hij blijft vastzitten.