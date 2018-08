Nederlander (43) al maanden in gevangenis omdat hij aanslag op moslims voorbereidde HR

29 augustus 2018

15u13

Bron: ANP 0 In Nederland zit een 43-jarige man uit de Gelderse gemeente Lingewaard al sinds mei in de cel op verdenking van het voorbereiden van ,,een geweldsmisdrijf met een terroristisch oogmerk'' tegen moslims. Zijn aanhouding werd pas vandaag bekendgemaakt. De verdachte moet volgende week vrijdag voor de rechtbank in Arnhem verschijnen.

Tijdens een huiszoeking vond de politie bij de man een alarmpistool en ,,een groot aantal'' kogels. Er zijn tot nog toe geen aanwijzingen gevonden die erop wijzen dat hij al een concreet plan voor een aanslag had bedacht.

Het onderzoek begon toen informatie binnenkwam waaruit zou blijken dat de man ,,geweld tegen moslims gerechtvaardigd achtte en handelingen zou verrichten om daartoe over te gaan''. Ook zou hij mogelijk over explosieven beschikken, maar die werden niet gevonden.

Na de aanhouding is onder meer onderzoek gedaan naar de psychische gesteldheid van de verdachte. De zitting volgende week is een zogeheten pro forma-zitting. Daarin wordt de stand van zaken in de onderzoeken besproken.