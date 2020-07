Nederlander (40) en Française (30) maken dodelijke val in Franse Alpen Bonne Kerstens

15 juli 2020

17u24

Bron: AD.nl 0 Een 40-jarige Nederlander en een 30-jarige Française zijn in de Franse Alpen om het leven gekomen. De twee alpinisten kwamen in de bergen van het Massief van Aiguilles Rouges ten noorden van Chamonix ten val. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van het ongeluk is. Over de identiteit van de man en vrouw is niks bekend.

De man is voor zover bekend geen lid van de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV), meldt de vereniging. Over de identiteit en achtergrond van de 40-jarige Nederlander is niks bekend. Ook het Nederlandse ministerie Buitenlandse Zaken kan daar geen mededelingen over doen.

Het gebied Aiguilles Rouges is een bekend wandelgebied waar veel huttentochten en andere bergwandelingen gemaakt kunnen worden. Voor zover bekend waren de man en vrouw niet aan het klimmen, maar aan het wandelen.

Een ooggetuige alarmeerde de politie. Volgens de NKBV heeft deze persoon het duo zien vallen. Reddingswerkers van de gendarmerie vonden de lichamen gistermiddag op 2.200 meter hoogte. In dezelfde streek is dinsdag ook een 71-jarige wandelaar ten val gekomen en overleden.



