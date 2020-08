Nederlander (38) die gedood werd door ijsbeer op Spitsbergen werkte op camping waar hij stierf KVDS

31 augustus 2020

14u08

Bron: Icepeople, Omroep West 2 De Nederlandse man die vrijdagochtend gedood werd door een ijsbeer op Spitsbergen , werkte op de camping waar hij stierf. Job Kootte (38) lag te slapen in zijn tent toen het dier toesloeg. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar de artsen konden hem niet meer redden.

De ijsbeer viel rond vier uur in de ochtend aan op de camping van Longyearbyen, de grootste nederzetting van Spitsbergen. Spitsbergen is een eilandengroep in de Noordelijke IJszee, ongeveer 560 kilometer ten noorden van Noorwegen. Er waren nog zes anderen aanwezig op de kampeerplaats, maar zij raakten niet gewond. De ijsbeer werd door omstanders doodgeschoten.



Volgens de (Nederlandse) eigenares van de camping - Michelle Van Dijck - was het de eerste keer dat zoiets gebeurde in de 44 jaar dat de kampeerplaats bestaat. Kootte werkte op de camping en had dat in 2018 ook al een keer gedaan. Hij had een opleiding tot poolgids gevolgd en was ervaren.





Door de uitbraak van het coronavirus eerder dit jaar zat hij zonder werk en toen de grenzen half juli weer opengingen, was hij meteen weer present op Spitsbergen.

De afgelopen weken waren al enkele keren ijsberen gezien rond de fjord waar de camping zich bevindt, maar volgens Van Dijck had Kootte haar ervan verzekerd dat alles onder controle was. Vorige week vloog hij nog mee met een helikopter om de dieren te verjagen.

Pech

Op sociale media lopen intussen de steunbetuigingen binnen voor de man uit Amsterdam. “Job was mijn vriend”, vertelt iemand op Reddit. “Hij was de liefste en vriendelijkste man die er was. Hij was op zoek naar werk om zich door de coronaperiode heen te slaan en keerde terug naar zijn geliefde Spitsbergen om er de camping te runnen. Hij deed niets dat er al niet veertig jaar veilig werd gedaan. Hij had gewoon pech. Hij zou het vreselijk gevonden hebben om te horen dat de ijsbeer het niet had overleefd. Hij was een milieubeschermer. Hij verdiende het niet om zo te sterven. En de beer ook niet. Ik zal hem en zijn glimlach vreselijk missen.”

Ook de Noorse Gunnar Helas drukte zijn verdriet uit, op Facebook. Hij vertelt dat hij een maand geleden op de camping verbleef met een vriend, samen met Kootte. Helas omschrijft de Nederlander als een “geweldige man” en “iemand waar je onmogelijk een hekel aan kon hebben”. Hij deelde ook een filmpje waarop Kootte te zien is, terwijl hij in zee gaat zwemmen.



Het was de eerste dodelijke aanval van een beer sinds 2011 op Spitsbergen. Er leven naar schatting 975 ijsberen op de eilandengroep en een kleine 3.000 mensen.