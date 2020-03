Nederlander (31) steekt vuilnisbak in brand in Hongkong en riskeert gevangenisstraf van 10 jaar

02 maart 2020

Bron: AD.nl

Een 31-jarige Nederlander is zaterdag opgepakt tijdens rellen in Hongkong. De man zou een prullenbak in brand hebben gestoken waarvoor hij vandaag aangeklaagd werd.