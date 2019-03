Nederlander (31) en gids (25) sterven tijdens trektocht in Himalayagebergte Juriaan Nolles

11 maart 2019

21u11

Bron: AD.nl 0 Tijdens een trektocht in het Himalayagebergte in Nepal is een 31-jarige man uit Utrecht omgekomen. Het lichaam van Vincent Bloem werd zaterdag aangetroffen in het gebied rond de Annapurna, één van de hoogste bergen ter wereld. Ook zijn gids Ajay Dhakal (25) is dood gevonden.

Het duo vertrok op 20 februari voor een trekking in het Annapurna gebied, een tocht waar veel wandelaars zo’n elf dagen voor uittrekken. Vijf dagen na het vertrek belde gids Dhakal met zijn baas, omdat ze de bergpas Thorong La (5.416 meter) niet konden passeren door het slechte weer. Op 26 februari zou Dhakal nog contact hebben gehad met zijn familie. Daarna heeft niemand nog iets van Dhakal gehoord. Dat staat op de website missingtrekker.com, een pagina waar informatie over vermiste wandelaars uit Nepal wordt verzameld.

Lawine

Toen bleek dat ze niet verder konden lopen, zouden Bloem en zijn gids via dezelfde weg terugkeren. Ze zijn nooit aangekomen bij het kamp waar ze werden verwacht. Vrijdag werd het lichaam van Dhakal aangetroffen bij de resten van een lawine nabij een klif. Een dag later werd ook de 31-jarige man uit Geldrop gevonden.



Vermoedelijk stierven Bloem en zijn gids nadat ze door een lawine werden gegrepen. Het gebied rondom de Annapurna had vorige week te maken met zware sneeuwval.

Populair

“Het gebied rond de Annapurna is prachtig met adembenemende uitzichten”, zegt Robin Baks, directeur van Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV), die zelf ook in het gebied rondom de Annapurna is geweest. Volgens Baks staat de trekking die Bloem gedaan heeft te boek als toegankelijk. “Het is niet heel hoog, en je kan overnachten in lodges. Daarom is het ook populair onder veel wandelaars.”

De Annapurna trekking wordt zelfs gedaan door backpackers zonder gids. De Nederlander koos ervoor om wel onder begeleiding de bergen in te gaan. “Hij is verstandig geweest, maar toch is het tragisch afgelopen. Hij was op de verkeerde tijd op de verkeerde plek”. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat de familie van Bloem zo goed mogelijk wordt geassisteerd.