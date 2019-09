Nederlander (26) haalt uit met bierpul op Oktoberfest in München CVM

22 september 2019

19u48

Bron: AD.nl 0 Een 26-jarige Nederlander is op de eerste dag van het Oktoberfest in München in zijn kraag gegrepen door de politie. Hij sloeg gisteren een Duitser (49) met een bierpul in het gezicht.

Dat meldt het Duitse persbureau DPA. Volgens de politie was er geen duidelijke aanleiding voor de uithaal: de Nederlander en zijn slachtoffer, een inwoner van München, kenden elkaar niet. De Duitser viel door de klap en liep een scheur onder zijn oog op.



De Nederlander is opgepakt en wordt spoedig voorgeleid aan de rechter. Die beslist of hij langer in de cel moet blijven zitten.



Zakkenrollers

De mishandeling was niet het enige incident tijdens het Oktoberfest, dat traditioneel door tienduizenden dorstigen wordt bezocht. De politie pakte twee zakenrollers op, één man werd gearresteerd omdat hij een bediende bij haar borst had gegrepen. Tenslotte haalde de politie ook nog een drone uit de lucht. Een Amerikaan had die laten opstijgen, terwijl dat verboden is op het feestterrein.



Duitsers noemen het Oktoberfest het ‘grootste volksfeest ter wereld’. Alles aan het evenement in Beieren is groot en veel. Vooral het bier vloeit er rijkelijk: vorig jaar ging er ongeveer 7,5 miljoen liter door de dorstige kelen.

