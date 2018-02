Nederlander (24) die streed tegen IS komt om in Syrië Cyril Rosman

17 februari 2018

17u48

Bron: AD.nl 1228 Een Nederlander die met de Koerden vocht tegen terreurgroep IS, is omgekomen in Syrië. Een autobom zou hem fataal geworden zijn.

Een medestrijder van Sjoerd H. meldt zijn overlijden op Facebook. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland heeft de dood van de Nederlander bevestigd. H. (24) zou op 15 februari zijn omgekomen. Hij was sinds begin dit jaar in het Koerdische deel van Syrië en trok er samen met de Koerden van de militie YPG op naar Raqqa, de hoofdstad van het IS-kalifaat. Meerdere Europeanen die eerst met de Koerden tegen IS vochten, hebben zich nu aangesloten bij de strijd van de YPG in de regio Afrin. Daar worden de Koerden door het Turkse leger aangevallen.

Oekraïne

Voordat H., die opgroeide in de Randstad, naar Syrië ging verbleef hij een paar maanden in Oekraïne. Daar vocht hij aan de kant van een rechtse militie tegen de Russische gezinde separatisten. Hij vertelde door te zijn gereisd naar Syrië omdat hij vond 'dat die oorlog meer betekenis had'. "Die oorlog gaat om macht, hier gaat het om vrijheid”, zei hij toen.

H. was in die tijd actief op obscure, spirituele websites waar wordt gediscussieerd over het ‘pure’ Europa. Een van zijn mede-auteurs herdenkt hem nu als een 'echte strijder-dichter'. "Het maakte hem niet zoveel uit aan welke kant hij vocht, hij wilde simpelweg naar de oorlog. Wilde een 'echte' oorlog vinden."

In de periode dat H. in Koerdisch gebied was, liet hij meerdere tatoeages plaatsen. Ook poseerde hij vaak met wapens op Facebook. Voor zover bekend is H. de eerste Nederlander die omkomt aan de zijde van Koerden.