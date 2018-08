Nederlander (19) opgepakt voor dodelijk jetski-ongeval in Malta Caspar Naber

16 augustus 2018

18u00

Bron: AD.nl 0 In het onderzoek naar het jetski-ongeval op Malta waarbij gisteren een 19-jarige Nederlander om het leven kwam, is een verdachte opgepakt. Het gaat om de eveneens uit Nederland afkomstige bestuurder van de jetski die het slachtoffer raakte, zegt een plaatselijke journalist tegen onze collega's van het Algemeen Dagblad (AD).

De journalist baseert zich naar eigen zeggen op informatie van politiebronnen. Die verklaarden dat de arrestant een 19-jarige Nederlander is. "Hij is nog niet officieel beschuldigd maar wordt morgen voorgeleid en hoort dan of hij aangehouden blijft".

Drie Nederlanders

Het jetski-ongeluk vond plaats op zee, zegt de Maltees. "Daardoor zijn er weinig getuigen."

De jetski-verhuurder wil niks kwijt over het ongeluk. Volgens de politie verkeerden de twee Nederlanders in het gezelschap van een landgenoot. "Ze zaten elk op een gehuurde jetski. Door nog onbekende oorzaak kwamen twee ervan in botsing. Een van de bestuurders raakte gewond en belandde door de klap in het water. Hulp mocht niet meer baten" zegt een woordvoerster.

Ze heeft geen informatie over de woonplaats van het slachtoffer maar wel over zijn geboorteplaats: Vriezenveen in de oostelijke Nederlandse provincie Overijssel.

Piekdag

Het ongeluk vond plaats op een van de belangrijkste nationale feestdagen van Malta: Maria Tenhemelopneming. Op deze katholieke feestdag wordt herdacht dat Maria na haar dood met ziel en lichaam in de hemel werd opgenomen door God. "Het is dé piekdag van de zomer", zegt de plaatselijke journalist.

Maltezen trekken er op 15 augustus massaal op uit, weet de Nederlandse Jeanette van Reeven. "Nederlanders die hier wonen gaan op dat soort dagen niet weg. Iedereen gaat de straat op of naar het strand om te barbecuen en te zwemmen", zegt de secretaris van de vereniging Nederlanders in Malta.

Niet vaak

Het jetski-ongeluk vond volgens haar plaats voor de kust van Paceville, hét uitgaansgebied van Malta. Incidenten zoals deze komen volgens haar niet vaak voor.

De politie bevestigt dat. "Dit jetski-ongeluk met dodelijke afloop is het eerste in de negen jaar dat ik hier werk", zegt de woordvoerster.

