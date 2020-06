Nederlander (19) komt om bij bizarre stunt: hij stond recht in winkelkar die achter auto hing Niels Gerritsen

21 juni 2020

05u03

Bron: AD.nl 78 Bij een ernstig ongeval in het Nederlandse Zevenaar is gisteravond een jongeman (19) overleden. Het slachtoffer stond in een winkelwagentje dat met spanbanden achter een auto was bevestigd. Tijdens het rijden is hij vermoedelijk door een botsing met de stoep ten val gekomen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Traumahelikopter en ambulances kwamen ter plaatse en de hulpdiensten probeerden het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet baten.

De auto werd in beslag genomen en naar verluidt is de bestuurder door de politie meegenomen naar het bureau voor verhoor. Uit tests bleek in ieder geval dat er geen sprake is van drank- of drugsgebruik.