Nederlander (17) krijgt 18 maanden jeugddetentie voor misbruik meisjes tijdens dronken zwempartij kv

20 maart 2019

18u01

Bron: Belga, AD, NRC 0 Een kinderrechter in het Spaanse Alicante heeft vandaag de zeventienjarige Nederlandse scholier Charly T. veroordeeld tot 18 maanden jeugddetentie voor seksueel misbruik van twee Britse meisjes in een bungalowpark in Spanje. Dat meldt de juridische organisatie PrisonLaw, die de belangen van de Nederlandse jongen behartigt.

Charly, overigens zijn tweede naam, zat sinds augustus vorig jaar vast na een beschuldiging van seksueel misbruik. Op zijn laatste vakantiedag in Alicante sprak hij af met twee Engelse meisjes van 12 en 14 jaar oud, die hij tijdens zijn vakantie had leren kennen. Ze dronken wodka en de meisjes werden daar behoorlijk dronken van. Het drietal ging samen in een zwembad. Eenmaal thuis verklaarden de meisjes dat Charly hen had misbruikt.

Charly T. werd direct na de aangifte in voorarrest geplaatst in afwachting van zijn rechtszaak. Volgens de jongen is er inderdaad het een en ander gebeurd, maar met wederzijdse instemming. Zijn familie en vrienden vermoeden dat de jonge meisjes een excuus wilden verzinnen voor het feit dat ze alcohol hadden gedronken.



De Spaanse justitie eiste vier jaar cel en een jaar ondertoezichtstelling. Die begon op 22 februari. Op 12 maart, kort voor de uitspraak, mocht de jongen dan toch naar Nederland terugkeren. T. hoeft niet daadwerkelijk de cel meer in. In Spanje hoeft dat niet voor celstraffen tot twee jaar, als je de bijbehorende boete maar betaalt.

T. gaat waarschijnlijk in hoger beroep en mag voorlopig in Nederland blijven. PrisonLaw laat op haar website weten dat de familie van T. zeer teleurgesteld is over het vonnis en zich zal beraden omtrent vervolgstappen.