Nederland ziet aantal coronabesmettingen fors toenemen

22 september 2020

15u47

Bron: ANP 2 Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt niet alleen toe, de uitbreiding van het virus gaat ook sneller en sneller. Elke week is de toename groter dan de week ervoor. Dat blijkt uit officiële cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ook het percentage positieve testen is aanzienlijk gestegen.

Nederland ziet het wekelijkse aantal besmettingen met meer dan de helft toenemen van 8.265 vorige week tot 13.471 deze week (stijging met 63 procent). Als het aantal meldingen in dit tempo blijft groeien, komt de teller volgende week dinsdag uit op ongeveer 22.000 besmette personen.

Meer ziekenhuisopnames, meer sterfgevallen

Sinds het begin van de uitbraak zijn in Nederland in totaal 98.240 besmettingen vastgesteld. Dat is een toename van 2.245 ten opzichte van maandag, de grootste stijging in 24 uur tijd. Vooral in Amsterdam lijken de besmettingen hoog op te lopen. De hoofdstad heeft als eerste gemeente in Nederland de kaap van 10.000 besmettingen overschreden. Rotterdam staat in Nederland op de tweede plaats.

Ook het aantal ziekenhuisopnames is tegenover vorige week toegenomen, van 144 naar 350. In de afgelopen week zijn er daarnaast ook 33 sterfgevallen in Nederland gemeld, meer dan het dubbele van het aantal (14) een week eerder.

Percentage positieve tests flink toegenomen

Bovendien brachten zes op de honderd coronatesten in de afgelopen week een coronabesmetting aan het licht. Dat is aanzienlijk meer dan in de weken ervoor, toen het percentage tussen 2 en 4 schommelde. Vorige week ging het nog om 3,9 procent. In de weken daarvoor hadden minder dan 3 op de 100 geteste mensen het coronavirus onder de leden. In juni en juli was hooguit 1 procent van de tests positief.

Het aantal uitgevoerde coronatests in Nederland is redelijk stabiel. Elke week worden iets minder dan 200.000 tests afgenomen. Gezondheidsdiensten kunnen nog niet meer testen, omdat de laboratoria die de diagnose stellen, niet genoeg capaciteit hebben.

Contactonderzoek kan toename niet bijhouden

Het bron- en contactonderzoek kan ondertussen niet snel genoeg uitbreiden om de exponentiële groei van het coronavirus bij te houden, zegt GGD-directeur Sjaak de Gouw (Gemeentelijke Gezondheidsdienst, red.) dinsdag tegen de Tweede Kamer. Het virus verspreidt zich sneller dan het snelste opschalingsplan.

Het contactonderzoek wordt net zoals bij ons gezien als een belangrijk onderdeel van de Nederlandse strijd tegen corona, maar de nieuwe opmars van het virus gaat dus te snel. Eind september kunnen de GGD’en 1.500 bron- en contactonderzoeken per dag uitvoeren. Maar zowel maandag als dinsdag meldde het RIVM meer dan 2.200 nieuwe coronagevallen.

De GGD’en kunnen niet in dit tempo opschalen, klinkt het. Het kost wat tijd voordat de mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn goed zijn opgeleid. Het bijhouden van de verspreiding is dan ook “ondoenlijk”, zegt De Gouw in een briefing. Daarom zet de GGD in sommige gevallen ‘zelfonderzoek’ in. Besmette personen moeten hun huisgenoten en andere nauwe contacten dan zelf inlichten over de besmetting. Als het aantal besmettingen blijft groeien, is het “dweilen met de kraan open”, waarschuwt De Gouw.

