Nederland zet slimme camera's in om racisme in voetbalstadions aan te pakken SVM

28 november 2019

19u27

Bron: ANP 0 Om racisme bij Nederlandse voetbalwedstrijden tegen te gaan, worden er 'slimme' camera's ingezet. Dat hebben de Nederlandse voetbalbond KNVB en de regering vandaag afgesproken. De KNVB ziet voorts langere stadionverboden als mogelijkheid om racisten op de tribune harder aan te pakken.

Aanleiding van de genomen maatregelen is een incident tijdens de wedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior, bijna twee weken geleden. Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira was het slachtoffer van racistische spreekkoren, ploeggenoten moesten hem tot bedaren brengen.

Het incident zorgde voor veel opschudding. Eerste minister Mark Rutte kondigde aan dat hij samen met minister van Justitie Ferdinand Grapperhaus het gesprek met de betrokkenen wilde aangaan.

Met de slimme camera's moeten oproerkraaiers sneller te identificeren zijn, zegt minister van Onderwijs Bruno Bruins. Voor het amateurvoetbal denkt de minister ook aan een financiële bijdrage die uit zijn begroting komt.

Om het aantal incidenten in de toekomst te verminderen, komt er ook een speciale app. Dat is een idee dat over komt waaien uit Engeland. Mensen die getuige zijn van racisme op een voetbalveld kunnen dat via de app melden, zegt KNVB-directeur Eric Gudde. De voetbalbond verandert ook zijn slogan: "Voetbal voor iedereen" wordt "Ons voetbal voor iedereen". Het budget voor een bijbehorende campagne verdubbelt ook van 250.000 naar 500.000 euro.

Volgens Gudde gelden ook puntenaftrek, hogere boetes, een strakkere meldingsplicht en langere stadionverboden als “opties die aan de orde zijn". De plannen worden de komende weken uitgewerkt. Eind januari moet er een plan van aanpak liggen.