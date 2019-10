Nederland wil pasgeboren baby’s testen op spierziekte van baby Pia Redactie

28 oktober 2019

16u57

Bron: AD 1 De Nederlandse staatssecretaris voor Volksgezondheid Paul Blokhuis wil dat pasgeboren baby‘s via de hielprik straks ook worden getest op de spierziekte SMA. Dat is de ziekte waaraan baby Pia lijdt.

Blokhuis (ChristenUnie) vraagt het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) om hiervoor de nodige voorbereidingen te treffen. Daarmee volgt de bewindsman een eerder advies op van de Gezondheidsraad.

SMA is een ernstige spierziekte die verlamming en overlijden tot gevolg kan hebben. De ziekte openbaart zich op jonge leeftijd en wordt nu pas vastgesteld als er symptomen optreden. De schade die dan is aangericht, is onherstelbaar.

“Door SMA op te nemen in de screening kan de ziekte al heel vroeg in het leven van kinderen worden vastgesteld én worden behandeld. We kunnen zo het leed van kinderen met deze ziekte verminderen of zelfs helemaal voorkomen", aldus staatssecretaris Blokhuis.

Spinraza

Er is sinds kort een medicijn, Spinraza, opgenomen in het basispakket dat deze schade kan beperken of zelfs helemaal voorkomen als het wordt toegediend voordat er symptomen optreden.

De hielprik wordt in Nederland in de eerste week na de geboorte afgenomen bij baby‘s. Bij de huidige screening wordt het bloed getest op 22 ernstige en zeldzame ziektes. Sinds afgelopen oktober zijn er drie ziektes toegevoegd en de komende jaren komen daar naast SMA nog negen bij.

In Vlaanderen zit de screening naar SMA niet in de hielprik bij pasgeboren baby’s, sinds maart vorig jaar in Wallonië wél.

