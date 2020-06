Nederland wil lachgas verbieden voor recreatief gebruik JOBR

12 juni 2020

09u23

Bron: ANP 1 De Nederlandse regering heeft een wetsvoorstel ingediend om de verkoop van lachgas bij groothandels en gewone winkels in te perken en de verkoop van gasflessen buiten de technische industrie en de zorg te verbieden. Nederland wil daarmee het gebruik van lachgas als partydrug voor recreatief gebruik tegengaan.

Sectoren waar lachgas wordt gebruikt, zoals de technische industrie en de horeca, komen niet onder het verbod te vallen. Ook de zorg is uitgezonderd, omdat lachgas daar als geneesmiddel wordt gebruikt.

Het toenemende gebruik van lachgas als partydrug is de Nederlandse staatssecretaris voor Volksgezondheid Paul Blokhuis van de ChristenUnie al langer een doorn in het oog. “Lachgas wordt steeds vaker en in grotere hoeveelheden gebruikt als drug, met name door jongeren. Dat veroorzaakt risico’s voor hun eigen gezondheid, maar ook voor anderen, bijvoorbeeld in het verkeer”, zegt Blokhuis. Lachgas is in winkels te verkrijgen met als doel slagroom op te kloppen, maar de ampullen worden vaak gebruikt om het gas te inhaleren, wat een verlichtend effect zou hebben.

Slagroom

Groothandels mogen straks alleen nog lachgaspatronen aan bepaalde bedrijven verkopen, en niet meer dan 250 ampullen tegelijk. De verkoop in winkels aan consumenten wordt nog verder beperkt. “Zij mogen alleen lachgas in ampullen kopen en bezitten met het doel hier slagroom mee op te kloppen”, stelt het ministerie. Alleen mensen ouder dan 18 mogen de ampullen dan kopen, en niet meer dan tien patronen.

Het wetsontwerp gaat vrijdag in beraad. Tot 10 juli kunnen ideeën of suggesties aandragen worden. De regering wil het verbod op 1 januari 2021 laten ingaan.

Lees ook:

Feestje met tien flessen lachgas in hotelkamer stilgelegd

Gigos waarschuwt jongeren: “Lachgas laat symptomen corona niet verdwijnen”

Vlaams Belang pleit voor verbod op lachgas