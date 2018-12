Nederland wil in 2030 verkoop van benzine- en dieselauto’s verbieden SVM

21 december 2018

16u03

Bron: AD/Telegraaf 11 Nederland wil in 2030 de verkoop van benzine- en dieselauto’s verbieden. De maatregel maakt deel uit van het klimaatakkoord dat vanmiddag voorgesteld wordt. Door de vliegtaks te verhogen -van 7 naar 15 euro- hoopt de regering de rekening voor automobilisten toch enigszins te beperken. Er moet een omslag naar elektrisch rijden komen, maar vooral de VVD is beducht om eigenaars van een benzine- of dieselauto op kosten te jagen.

Het Nederlandse kabinet zal met de Europese Commissie onderhandelen om tegen 2030 een nationaal verkoopverbod van benzine- en dieselauto’s in te voeren. Dealers zullen in dat geval ook geen gewone wagens uit het buitenland meer mogen invoeren. De focus blijft liggen rond strengere Europese regels voor de uitstoot van auto’s. Daarbij speelt niet alleen CO2, maar ook de luchtkwaliteit een rol.

Onze noorderburen treden daarmee in de voetsporen van Denemarken. Premier Lars Løkke Rasmussen wil binnen twaalf jaar een miljoen elektrische of hybride auto’s op zijn wegen hebben. “Diesel en benzine zijn in Denemarken verleden tijd”, klonk het uit zijn mond. “Ik ben voorstander van auto’s, maar ze zouden het milieu niet mogen vernielen.” Hij wil met gelijkgezinde Europese landen druk zetten op autobouwers, zodat die meer inzetten op propere wagens.

Nieuwe autotaks

In het Nederlandse klimaatakkoord is ook een nieuwe autobelasting opgenomen. De ‘innovatietoeslag op bezit’ zou elke bestuurder 2 euro per maand moeten kosten. De politici willen die maatregel echter liever geschrapt zien en in plaats daarvan de vliegtaks verdubbelen van 7 naar 15 euro per vlucht.

Daarnaast zijn er ook plannen om de accijns op benzine en diesel met 1 cent te verhogen in 2020. Voor diesels zou daar later nog een cent extra bovenop moeten komen.

Ook de kilometerheffing ligt nog steeds op tafel. De onderhandelaars van het klimaatakkoord zien dat systeem graag ingevoerd worden in 2024. In de huidige regeerperiode kan daar alleszins geen sprake van zijn.