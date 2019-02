Nederland wil elke 10 minuten intercity laten rijden tussen 9 steden HR

06 februari 2019

07u29

In 2040 moet tussen negen grote Nederlandse steden elke tien minuten een trein rijden. De verbinding met Duitsland moet daarnaast sterk verbeteren, zegt Stientje van Veldhoven, staatssecretaris voor Infrastructuur, in een interview met de Volkskrant.

De staatssecretaris komt vandaag met het ‘Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040', waarin voorstellen staan om het openbaar vervoer over twintig jaar beter te laten aansluiten op de reizigersvraag. Het aantal treinreizigers ligt tegen die tijd naar verwachting zo'n 30 tot 40 procent hoger. Daarbij moet het stimuleren van de groenere trein in plaats van de auto de CO2-uitstoot beperken.

Van Veldhoven ziet de oplossing onder meer in een ring van negen steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Breda, Eindhoven, Arnhem-Nijmegen en Zwolle. Iedere tien minuten moet tegen dan een intercity rijden tussen deze steden.

“Liever tegen 2030"

Pier Eringa, topman van de Nederlandse spoorinfrastructuurbeheerder ProRail, laat in een reactie in de krant weten dat het wat hem betreft nog een tandje ambitieuzer mag. “Eigenlijk wil je 2030 lezen waar nu 2040 staat”, zegt hij.

Ambitieuze plannen dus, maar zijn ze ook haalbaar? “Deze visie voor 2040 gaat ver voorbij wat mogelijk is binnen dit regeerakkoord, dat is waar”, zegt van Veldhoven. “Maar je moet eerst de plannen ontwikkelen en goed in kaart brengen wat dat dan gaat kosten. Daar gaat een heleboel tijd overheen. Volgende kabinetten weten dan: zoveel geld is er nodig.”