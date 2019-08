Nederland wil drugsbaas terug die in Thailand meer dan 100 jaar cel kreeg HR

27 augustus 2019

11u46

Bron: ANP, Trouw 0 Buitenland De Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid heeft er deze week in Bangkok gepleit voor de uitlevering van een voormalige coffeeshophouder die in Thailand vastzit voor witwassen. Van Laarhoven werd miljonair met coffeeshops in Tilburg en Den Bosch, en trok met zijn geld naar Thailand. Daar werd hij echter veroordeeld voor het witwassen van drugsgeld.

Van Laarhoven belandde in 2014 in een Thaïse cel nadat de Nederlandse overheid om rechtshulp had gevraagd aan Thailand. Johan Van Laarhoven zou met zijn coffeeshopketen The Grass Company miljoenen euro uit de boeken hebben gehouden en in Thailand belegd, het land waar hij sinds 2008 met zijn Thaise vrouw en twee kinderen woonde.

In Thailand gingen bij het woord drugsgeld alle bellen rinkelen. De politie startte een eigen onderzoek en Van Laarhoven werd er veroordeeld tot 103 jaar cel. In beroep werd dat naar 75 jaar, waarvan hij er twintig moet uitzitten. Zijn vrouw, die betrokken was bij de witwaszaak, kreeg elf jaar cel. Zij moet daadwerkelijk zeven jaar en vier maanden de cel in, hoewel ze in Nederland niet eens een verdachte was in de zaak.

“De Thaise Hoge Raad heeft die straf nu ook in stand gehouden, waardoor ze onherroepelijk is”, zegt Geert-Jan Knoops, advocaat van Van Laarhoven. Met de beslissing van de Thaise rechter is de strafzaak volgens de advocaat formeel afgesloten. Dat betekent dat er nu vaart achter een uitlevering kan worden gezet. Nederland wil Van Laarhoven en zijn vrouw namelijk terughalen uit Thailand. “Achter de schermen zijn we daar al mee bezig”, aldus Knoops.

Kakkerlakken en wormen

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) reisde daarom afgelopen week naar Bangkok om te pleiten voor de terugkeer van Van Laarhoven en zijn vrouw, zodat zij hun straf in Nederland zouden kunnen uitzitten. De Tweede Kamer pleitte daar in april al voor. Er is volgens Grapperhaus afgesproken om op “korte termijn” verder te praten over de kwestie op ambtelijk niveau.

De ex-coffeeshopbaas sloeg al verschillende keren alarm over de erbarmelijke omstandigheden in de gevangenis in Thailand. “Haal mij hier weg”, smeekte Van Laarhoven in april nog in een brief aan de Nederlandse regering. In 2016 richtte hij zich ook al eens tot koning Willem-Alexander. “Bevrijd me uit deze hel, klonk het toen.” Hij beweert dat ze er kakkerlakken en wormen door het eten draaien.