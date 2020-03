Nederland vraagt kappers wél de deuren te sluiten ADN

23 maart 2020

21u12

Bron: ANP, Belga 4 Kapsalons en nagelstylisten in Nederland worden gevraagd hun deuren te sluiten om verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Intussen is er in ons land nog steeds veel consternatie over het feit dat kappers wel nog openblijven.

Het besluit van het Nederlandse kabinet is gebaseerd op adviezen van het team van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu dat zich bezighoudt met de bestrijding van infectieziekten. Het advies geldt voor zogenoemde contactberoepen die zich met uiterlijke verzorging bezighouden. Het kabinet wil dat salons in Nederland in principe tot 6 april dichtgaan.

“Verwarring”

Er was bij onze noorderburen "veel verwarring" over mensen die nauw contact hebben met anderen voor hun werk. Het kabinet vond het belangrijk ook voor deze beroepen maatregelen te treffen. En zo geschiedde. Het besluit werd gecommuniceerd samen met de nieuwste maatregel in Nederland, waarbij alle bijeenkomsten tot 1 juni verboden worden.

Tegelijkertijd blijven kappers in België open tijdens de coronacrisis. En niemand die begrijpt waarom. Beroepsfederatie Coiffure.org eist alvast een verplichte sluiting. “Als sectorverantwoordelijke en partner van alle Belgische kappers, staat Coiffure.org in deze kwestie volledig achter de gezondheid van de sector en pleit dus nog steeds voor een verplichte sluiting”.

Een aantal kappers ondernemen stappen om de overheid in gebreke te stellen als ze moeten blijven werken. Maar de politiek lijkt - voorlopig - te willen vasthouden aan de kappersbeurt.

