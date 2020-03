Nederland voert in supermarkten zelfs bij één aankoop winkelkarretjesverplichting in Sanne Schelfaut - Matthias Van den Bossche

24 maart 2020

19u12

Bron: AD.nl 0 De Nederlandse supermarkten voeren nieuwe maatregelen in om het coronavirus in te dijken. De meest opvallende is het verplichte gebruik van een winkelkarretje, ook als een klant slechts één product nodig heeft. Dat heeft de brancheorganisatie CBL vandaag bekendgemaakt.

Het gebruik van een winkelwagen helpt klanten ook om voldoende afstand te houden. In kleinere supermarkten zonder winkelkarretjes wordt het gebruik van een mandje verplicht. In deze superettes is slechts een beperkt aantal mandjes beschikbaar, zodat het niet te druk wordt in de winkel.



Ook laten supermarkten maximaal één klant per tien vierkante meter winkelvloer toe. In een winkel van duizend vierkante meter mogen dus maximaal 100 klanten tegelijk binnen zijn. Supermarkten regelen dit door het aantal winkelwagens te beperken. Als bij een winkel op een bepaald moment geen winkelwagen of mandje beschikbaar is, mogen op dat moment geen nieuwe klanten naar binnen. Klanten moeten buiten wachten tot er een wagen of mandje beschikbaar is.



Supermarkten nemen deze maatregel om ervoor te zorgen dat mensen anderhalve meter afstand kunnen houden van elkaar. Deze afstand beperkt het risico voor klanten en medewerkers om elkaar te besmetten met het coronavirus.



Eerste rijen

Door deze maatregel kan bij een beperkt aantal winkels buiten een rij ontstaan. Supermarkten hebben contact met gemeenten over ondersteuning bij het handhaven van voldoende afstand in wachtrijen buiten. Inmiddels vormen zich bij de eerste supermarkten een rij.

Ook zullen vakkenvullers klanten eraan helpen herinneren om anderhalve meter afstand te houden. Zij dragen vanaf deze week aangepaste werkkleding met de oproep om afstand te houden. Klanten komen regelmatig en vaak onbewust te dicht in de buurt van supermarktmedewerkers. Veel medewerkers maken zich daar zorgen over en dat is begrijpelijk. Supermarktketens kiezen zelf hoe ze hun kleding aanpassen. Dit kan per keten verschillen.

Kruidvat

Drogisterijketen Kruidvat voert bij de noorderburen vanaf vandaag een deurbeleid in. “Bij onze drukste winkels zetten we een medewerker bij de deur. Maar bij de meeste winkels zetten we stapel mandjes bij de ingang. Als de mandjes allemaal in gebruik zijn, betekent dit dat het maximum aantal klanten is bereikt en moeten mensen wachten tot er iemand naar buiten komt”, verklaarde Ed van de Weerd, de ceo van A.S. Watson Benelux, het moederbedrijf van Kruidvat. In ons land is die maatregel niet van kracht omdat de Belgische filialen al sinds vorige week voor onbepaalde duur gesloten zijn.