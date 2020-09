Nederland verscherpt coronamaatregelen in zwaarst getroffen regio’s kv

18 september 2020

18u45

Bron: ANP, eigen berichtgeving 4 In zes regio’s van Nederland waar het aantal coronabesmettingen het hardst oploopt, worden de maatregelen tegen de verspreiding van het virus aangescherpt. Dat deelde de Nederlandse premier Rutte vanavond samen met zorgminister Hugo de Jonge mee tijdens een persconferentie. Bij onze noorderburen werden de voorbije 24 uur immers 1.977 nieuwe besmettingen vastgesteld, het hoogste aantal tot dusver.



Aan het huidige tempo kan het aantal besmettingen op een dag in één week tijd verdubbelen naar 4.000, zei Rutte eerder vandaag. Hij wijst erop dat ook het aantal ziekenhuisopnames toeneemt. “Het heeft nog niet het niveau van dit voorjaar. Maar je ziet dat het in de Randstad echt wel begint te knellen, en dat is zorgelijk.” De Randstad is een zwaar verstedelijkt gebied in het westen van Nederland, dat onder andere de vier grootste steden van Nederland omvat, namelijk Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

Basisregels

Voor veel mensen is het coronavirus sinds het begin van de zomer een ver-van-mijn-bedshow geworden, maar toch is het niet goed en verstandig om de regels los te laten, waarschuwt premier Mark Rutte vanavond. Hij beseft dat het virus minder ernstig wordt genomen nu er minder mensen in het ziekenhuis liggen. Maar, zo stelt Rutte, als het aantal besmettingen in dit tempo blijft oplopen, is het “onvermijdelijk” dat dit ook in de ziekenhuizen gaat doorwerken. “Dat kunnen en mogen we de zorg en de mensen die werken in de zorg niet aandoen.” Hij benadrukt het belang om de basisregels in acht te nemen: hou afstand, werk zoveel mogelijk thuis, beperk je sociale contacten tot een bubbel van zes mensen.

Extra regionale maatregelen

De verschillende delen van Nederland zijn vanaf vandaag ingedeeld in drie risicocategorieën. In een zestal regio’s is de situatie volgens minister de Jonge dermate zorgelijk dat daar extra beperkingen nodig zijn om het aantal besmettingen terug te dringen. De hoogste alarmfase, waarbij harde maatregelen nodig zijn, geldt nog nergens.

In de zes zwaarst getroffen regio’s - Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden - gaan de nieuwe regels vanaf zondagavond 18 uur in. Daar mag je na middernacht geen horecazaak meer binnen. Om middernacht gaat de muziek af en om 1 uur moet iedereen de deur uit zijn. Evenementen, inclusief bruiloften, moeten beperkt worden tot groepen van maximaal 50 personen, met uitzondering van uitvaarten, demonstraties en religieuze bijeenkomsten. Afhankelijk van de verspreiding van het virus, kunnen de beperkingen ook in andere regio’s nog verder aangescherpt worden.

Maatregelen voor studenten

Verder zullen de regio’s ook eigen maatregelen nemen die specifiek gericht zijn op studenten, omdat het virus zich vooral in die groep snel verspreid. Zo zal Amsterdam ‘s nachts preventief parken sluiten om illegale feesten tegen te gaan. Verder komen er speciale tijdstippen op de dag waarop publieke gebouwen zoals bibliotheken, stadsdeelkantoren en zwembaden alleen open zijn voor ouderen en mensen met een minder goede gezondheid. De veiligheidsregio vraagt winkels en musea dat ook te doen.

Tweede golf

Kinderen tot en met 12 jaar met milde klachten hoeven trouwens niet meer getest te worden op het coronavirus, aldus de Jonge. Kinderen met een snotneus, kriebelhoest of keelpijn kunnen gewoon naar school, aldus de minister. “Het verspreidingsrisico is heel gering.” Ouders die hun kinderen toch willen laten testen mogen dat gewoon doen, klinkt het voorts.

Minister de Jonge wijst erop dat het groeiende aantal coronabesmettingen in Nederland wijst op het aanbreken van de tweede golf. “Als we kijken naar de situatie in ziekenhuizen is het nog niet zover”, aldus de Jonge. “Het is aan ons samen te voorkomen dat het zover komt.” Omdat er inmiddels veel meer informatie beschikbaar is over het virus, “kunnen we de tweede golf breken”.