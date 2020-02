Nederland verplicht nieuwkomers uit Turkije vanaf 2021 om inburgeringsexamen af te leggen AW

04 februari 2020

16u43

Bron: Belga, AD.nl 9 Turken die in Nederland komen wonen, krijgen de plicht om in te burgeren. De regering reageert daarmee op de wens van het parlement. De nieuwkomers moeten Nederlands leren spreken, mee kunnen doen aan de samenleving en een inburgeringsexamen afleggen.

Alle mensen van buiten de Europese Unie (EU) die in Nederland willen wonen zijn sinds 2007 verplicht inburgeringsexamen te doen. Turkse nieuwkomers zijn echter van die plicht vrijgesteld. De rechter oordeelde in 2011 namelijk dat Turkse onderdanen niet tot inburgering gedwongen kunnen worden op grond van een associatieverdrag uit 1963 tussen Turkije en de toenmalige Europese Gemeenschap – een voorloper van de EU. Toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner besloot daarop dat er niets anders op zat dan Turken die naar Nederland komen vrij te stellen.

De regels worden inmiddels anders gezien, meldt verantwoordelijk minister Wouter Koolmees aan het parlement. Door de herinvoering krijgen ook Turkse nieuwkomers de kans "een goede start te maken in ons land", net als bijvoorbeeld migranten uit Marokko verplicht zijn in de burgers.

Mislukte staatsgreep in Turkije

De laatste jaren hebben aanzienlijk meer Turken een asielvergunning gekregen in Nederland. In 2016 bijvoorbeeld was er een mislukte staatsgreep in Turkije. Die couppoging leidde ook tot spanningen in Nederland. Verder blijken niet alle mensen met een Turkse achtergrond goed geïntegreerd.

De inburgeringsplicht voor Turken komt tegelijkertijd met de nieuwe manier van inburgering voor alle nieuwkomers, naar verwachting vanaf volgend jaar. Het wordt de taak van gemeenten om ervoor te zorgen dat migranten zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren en aan het werk gaan. Nu moeten nieuwkomers nog vrijwel alles zelf regelen.