Nederland verliest driesterrenrestaurant: De Leest sluit de deuren KVDS

07 oktober 2019

11u28

Bron: ANP 1 Driesterrenrestaurant De Leest in het Nederlandse Vaassen - ten oosten van Amsterdam - gaat dicht. Dat hebben eigenaars Jacob Jan Boerma en Kim Veldman zelf bekendgemaakt. De zaak zou nog voor het einde van het jaar de deuren sluiten.

Boerma en Veldman willen graag “een nieuwe culinaire uitdaging” aangaan. “Het geeft ons de vrijheid en de mogelijkheid om andere concepten te gaan ontwikkelen, waarvan we begin volgend jaar onze eerste nieuwe formule zullen openen in Amsterdam", klinkt het enigszins mysterieus in een mededeling. Het koppel wil naar eigen zeggen ook “internationaal” zijn “vleugels uitslaan”.

Droom

“Ooit begon deze droom bij mijn ouders op de achterbank van de auto: ik wil sterren koken", vertelt Boerma. “Die droom is meer dan uitgekomen. In 2020 zit ik 30 jaar in het vak, nu is het tijd voor een mooie verandering.”





De Leest opende in de zomer van 2002 de deuren en haalde al binnen de eerste vijf maanden zijn eerste ster binnen. De tweede volgde in 2007 en de derde in 2013. Daarmee is het vandaag een van de 123 restaurants ter wereld met 3 Michelinsterren. Het was in 2013 nog maar het vierde restaurant dat de erkenning binnenhaalde in Nederland. Boerma: “De Nederlandse gastronomie heeft de afgelopen jaren een wereldwijd podium gekregen dankzij Michelin. Ook wij hebben dat podium mogen krijgen, waarvoor wij Michelin enorm dankbaar zijn.”

Met de sluiting van De Leest zal Nederland nog maar twee driesterrenrestaurants tellen: De Librije in Zwolle en Inter Scaldes in Kruiningen.