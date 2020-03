Nederland verlengt coronamaatregelen tot en met 28 april HR

31 maart 2020

20u32 0 De Nederlandse regering heeft beslist alle maatregelen ter indijking van de coronapandemie tot en met 28 april te verlengen. Dat heeft premier Mark Rutte op een persconferentie bekendgemaakt. Aanvankelijk zouden de maatregelen tot 6 april gelden.

Dat betekent dat scholen, kinderdagverblijven, horeca en sportclubs tot en met 28 april dichtblijven. Geen voetbal, dus. Ook bijvoorbeeld musea en kappers blijven tot en met de dag na Koningsdag gesloten. Ook de andere maatregelen tegen het coronavirus die tot 6 april zouden gelden, blijven nog zeker ruim drie weken van kracht, aldus Rutte die zijn landgenoten waarschuwde geen plannen te maken voor de meivakantie en opriep zoveel mogelijk thuis te blijven. “We willen dat zo min mogelijk mensen door het land reizen.”

Dat de scholen tot en met de meivakantie (waarin 28 april valt) gesloten blijven, schept duidelijkheid voor leraren en ouders, zei de premier. Ook na 28 april “gaan we niet ineens terug naar de normale situatie”, waarschuwde Rutte. Leerlingen gaan op zijn vroegst na 3 mei weer naar school. Het dringend advies om 1,5 meter afstand te houden en in het algemeen zoveel mogelijk thuis te blijven, blijft van kracht.

2.400 bedden

Volgens de Nederlandse premier was er geen ander besluit dan verlenging mogelijk om te voorkomen dat de virusuitbraak uit de hand loopt. “We realiseren ons dat we veel van mensen vragen, maar het is echt nodig”, aldus de rechts-liberale politicus. Hij verwees daarbij naar de ontwikkelingen in de verspreiding van het virus en de druk op afdelingen intensieve zorgen.

De vierpartijencoalitie beslist uiterlijk op 21 april of er al dan niet een nieuwe verlenging moet komen.

Komende zondag moeten er 2.400 patiënten terechtkunnen op de intensive care (ic). Dat hebben alle betrokkenen afgesproken, zei minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Er staan nu al 1.900 bedden klaar.

29.000 testen per dag

Tot afgelopen week leken er maar ruim duizend ic-bedden nodig voor patiënten die besmet zijn met het coronavirus, naast de ruime vijfhonderd bedden die nodig zijn voor andere ernstige klachten. Maar de vooruitzichten zijn de voorbije dagen verslechterd. “Het piept en kraakt in de gezondheidszorg”, zei de minister, maar iedereen doet zijn best om de boel draaiende te houden.

Ook kondigde De Jonge aan dat zorgpersoneel dat niet in het ziekenhuis werkt en klachten heeft vanaf maandag wordt getest. Op dit moment zijn er in Nederland 4.000 coronatesten per dag, en dat zal klimmen naar 17.500 stuks. Zelfs 29.000 tests achtte hij haalbaar.

