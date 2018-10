Nederland verijdelde Russische cyberaanval op OPCW in Den Haag en zette 4 spionnen het land uit Redactie

04 oktober 2018

11u57

Bron: anp, belga 22 De Nederlandse Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst ( MIVD) heeft in april een Russische cyberoperatie tegen de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW), gevestigd in Den Haag, verijdeld. Vier Russen werden het land uitgezet. Dat heeft minister van Defensie Ank Bijleveld bekendgemaakt op een gezamenlijke persconferentie van de Nederlandse en Britse regering.

Bijleveld deed de onthulling op een persconferentie met de baas van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, Onno Eichelsheim, en de Britse ambassadeur Peter Wilson.

Het MIVD kon de Russische cyberaanval in april dit jaar "verstoren". De operatie was het werk van de Russische militaire inlichtingendiensten, de GROe, aldus Bijleveld. Vier betrokken Russische inlichtingenofficieren werden meteen het land uitgezet. Zo kon voorkomen worden dat de OPCW gehackt werd. De OPCW is een organisatie die erover waakt dat niemand scheikundige wapens inzet.

Grote hoeveelheden cash

De vier spionnen kwamen op 10 april Nederland binnen met een diplomatiek paspoort. Ook hadden ze grote hoeveelheden contant geld bij zich: 20.000 euro en 20.000 Amerikaanse dollars. Een van hen was een IT-deskundige, weet de BBC. Ze waren van plan het wifi-netwerk van de OPCW te hacken en infecteren, zei Eichelsheim. Ze hadden ook een groot aantal telefoons bij zich en speciale apparatuur om de hack tegen de OPCW uit te voeren.

Op foto's die tijdens de persconferentie werden getoond was de aankomst van de vier spionnen op Schiphol te zien. Ze werden daar opgepikt door een medewerker van de Russische ambassade.

De vier werden later opgepakt en moesten al hun spullen achterlaten. Op een van de laptops is ontdekt dat een van de Russische officieren verbinding heeft gemaakt met Brazilië, Zwitserland en Maleisië. Bijleveld heeft de Russen opgeroepen te stoppen met geheime cyberoperaties.

De Britse ambassadeur Peter Wilson zei dat zeker één officier van de Russische militaire inlichtingendienst GROe in Maleisië geprobeerd heeft informatie van het onderzoek naar de ramp met MH17 te stelen. De officier die in Maleisië actief was, is een van de vier die in Nederland werd betrapt. Hij richtte zijn vizier op meerdere Maleisische overheidsinstellingen, waaronder de Maleisische politie en het kantoor van de procureur-generaal. Op de communicatieapparatuur van de Russen werd verder informatie gevonden die er op wees dat zij ook in Zwitserland waren eind 2016 toen een functionaris van het antidopingbureau WADA werd gehackt.

De Russen waren van plan na de actie door te reizen naar Zwitserland. Treintickets zijn door de MIVD in beslag genomen. Op de computers werd informatie gevonden over een laboratorium dat onderzoek deed naar de zaak-Skripal en gifgasaanvallen in Syrië.

"Levendige fantasie"

Het Russische ministerie van Buitenlands Zaken zegt dat Britse beschuldigingen aan het adres van de militaire inlichtingendienst GROe getuigen van een "levendige fantasie". Het departement zegt dat sprake is van een desinformatiecampagne die Russische belangen schade moet toebrengen, bericht persbureau TASS.

Meerdere westerse landen beschuldigen inlichtingendienst GROe van schadelijke en verstorende cyberactiviteiten. Die zijn volgens Groot-Brittannië bedoeld om westerse democratieën te ondermijnen. Een woordvoerster van het Russische ministerie zei volgens TASS dat sprake is van een soort "diabolische parfumcocktail" van beschuldigingen tegen haar land.

De Russische delegatie bij de OPCW wil niet reageren op de Nederlandse beschuldigingen, bericht de Russische nieuwssite Sputnik.

De Britse regering zei verder volgens de BBC dat de GROe cyberaanvallen heeft uitgevoerd tegen firma's in Rusland zelf en in Oekraïne, de Democratische Partij in de VS en een klein televisienetwerk in het Verenigd Koninkrijk.

Zenuwgas

Het is zeer uitzonderlijk dat namen en foto's van spionnen openbaar worden gemaakt. Eichelsheim noemde de persconferentie "ongemakkelijk", aangezien hij en zijn dienst gewend zijn in het geheim te opereren. "Maar soms is het ook belangrijk uit de schaduw te treden. Het voelt ongemakkelijk, maar het is noodzakelijk."

De OPCW heeft de afgelopen tijd onderzoeken uitgevoerd, onder meer naar gifgasaanvallen van het Syrische regime. Rusland steunt de Syrische president Bashar Assad. Ook deed de OPCW onderzoek naar de aanslag op de Russische dubbelspion Sergej Skripal, die in maart werd vergiftigd met het zenuwgas novitsjok.

Ambassadeur Rusland op matje geroepen

De Russische ambassadeur is op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag op het matje geroepen omdat de Russische militaire inlichtingendienst heeft geprobeerd het wifi-netwerk van de OCPW te hacken.

De ambassadeur moet toelichting geven op de actie. Hij wordt dan ook geconfronteerd met alle informatie.

Het kabinet vindt de operatie van de Russische dienst "zeer zorgelijk", zei Bijleveld. Later wordt nog bekeken of er meer maatregelen moeten volgen tegen de Russische ambassade. Een diplomaat van de ambassade haalde namelijk op Schiphol de vier agenten op die de operatie uitvoerden.

Het is zeer uitzonderlijk dat deze gegevens openbaar worden gemaakt, zei Bijleveld. "Rusland moet hiermee stoppen." Er wordt een "duidelijk signaal" afgegeven.