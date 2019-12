Nederland verbiedt lachgas als recreatief roesmiddel

09 december 2019

Bron: ANP

De Nederlandse regering verbiedt het onder jongeren razend populaire lachgas, omdat onderzoekers concluderen dat het gevaarlijker is dan gedacht. Gebruik in de slagroomspuit en voor verdoving bij de tandarts blijft wel toegestaan. In ons land is lachgas op dit moment legaal, al leggen al heel wat steden en gemeenten de verkoop en/of het bezit van lachgaspatronen aan banden in politiereglementen.