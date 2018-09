Nederland verbiedt gsm-gebruik bij alle voertuigen, ook op de fiets TT

25 september 2018

17u57

Bron: AD.nl, eigen berichtgeving 6 De Nederlandse regering voert vanaf volgend jaar een verbod in om een mobiel apparaat te gebruiken in of op eender welk voertuig. Gsm'en op de fiets kan je vanaf dan een fikse boete opleveren. In ons land bestaat zo'n verbod al langer.

Verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen publiceerde het wetsvoorstel deze voormiddag. Officieel luidt de tekst: "Het wordt verboden om tijdens het besturen van alle voertuigen (dus inclusief de fiets) een mobiel elektronisch apparaat vast te houden." De term 'mobiel elektrisch apparaat' is ruimer dan de huidige term ‘mobiele telefoon’ om alvast rekening te houden met de toekomst.

Het verbod geldt straks voor iedereen die een voertuig bestuurt, dus naast fietsers ook voor trambestuurders en bestuurders van alle gehandicaptenvoertuigen. In de auto en andere gemotoriseerde voertuigen was het al niet toegestaan om je gsm in de hand te gebruiken.

De boete daarvoor bedraagt momenteel 230 euro. Het is nog onduidelijk hoe hoog de boete zal uitpakken voor mensen die in of op andere voertuigen hun mobieltje gebruiken. Overigens geldt het verbod niet als het voertuig stilstaat.

"Met dit besluit wordt een duidelijke en consistente norm gesteld: als je een voertuig in het verkeer bestuurt, wat voor voertuig dat ook is, dien je geen mobiel elektronisch apparaat vast te houden", zei Van Nieuwenhuizen.

Al langer in België

België kent al jarenlang een verbod om de gsm in de hand te gebruiken en maakt evenmin een onderscheid tussen auto's, fiets of andere voertuigen. "De regel is heel simpel", legt Stef Willems van Vias uit. "Een bestuurder, en dat is ook iemand op de fiets, mag geen gsm vasthouden en gebruiken tijdens het rijden. Op dat vlak waren we al jaren voor op Nederland."

Je gsm gebruiken mag enkel als je parkeert of stilstaat in de verkeersrechtelijke betekenis van het woord. Dus bijvoorbeeld ook niet in een stilstaande file of aan het rode verkeerslicht. Doe je het toch, dan bega je een overtreding van de tweede graad en een minnelijke schikking van 116 euro.