Nederland trekt 400 miljoen extra uit om klimaatdoelen te halen TT

22 mei 2019

21u18

Bron: Belga 2 Om de klimaatdoelen te halen trekt de Nederlandse regering voor dit jaar nog eens 400 miljoen euro uit. De jaren erna gaat er jaarlijks 110 miljoen euro extra naar maatregelen die klimaatverandering moeten tegengaan, bevestigen ingewijden na berichtgeving door de openbare omroep NOS.

De coalitiepartijen (de rechtsliberale VVD, het christendemocratische CDA, het linksliberale D66 en ChristenUnie) overleggen op het ogenblik over de Voorjaarsnota, een tussentijdse update van de begroting van het Rijk. Ze hebben volgens bronnen in politiek Den Haag afgesproken het extra geld uit te trekken voor een fonds dat huizenbezitters kunnen aanspreken als ze hun huis duurzamer willen maken. Ook is er geld beschikbaar om woonwijken van het gas af te krijgen en om de tweedehandsmarkt voor elektrische auto's een zetje te geven.

De Voorjaarsnota wordt eind deze maand gepresenteerd. Afgelopen weken lekte al uit dat rechtspraak en Openbaar Ministerie, Defensie en de jeugdzorg op meer geld kunnen rekenen. Ook is er extra geld voor de exacte schoolvakken en het technisch onderwijs.

