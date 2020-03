Nederland telt nu exact dubbel zoveel Covid-19-doden als België HAA

25 maart 2020

16u13

Bron: ANP, Belga 10 In Nederland zijn nog eens 80 mensen overleden aan Covid-19, waardoor er bij onze noorderburen nu 356 sterfgevallen zijn. Dat heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RVIM) bekendgemaakt. Het aantal sterftes in Nederland bedraagt volgens de officiële cijfers nu exact dubbel zoveel als in België, dat weliswaar minder inwoners telt.

Net als in ons land wijst het RVIM erop dat het om een gecombineerd cijfer gaat. De 80 nieuwe doden zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur gestorven. Meldingen over sterfgevallen komen soms pas na enkele dagen binnen bij het instituut en kunnen daarna pas meegeteld worden.

Meer inwoners

Op een bevolking van 17,4 miljoen inwoners zijn er in Nederland tot nu toe 356 overlijdens geteld. Dat is exact dubbel zoveel als het aantal Covid-19-doden in ons land, namelijk 174, sinds het begin van de virusuitbraak. Let wel, ons land telt ongeveer 11,4 miljoen inwoners, en dus circa 6 miljoen mensen minder dan in Nederland.



Het aantal nieuwe besmettingen bij onze noorderburen is dan weer gestegen van 5.560 tot 6.412. Het gaat om een toename van 852. Het aantal patiënten dat in het ziekenhuis ligt, is toegenomen met 341 tot 1.836.

Afvlakking

De afgelopen tijd vertoonde het aantal nieuw opgenomen patiënten in Nederlandse hospitalen een oplopende curve. Op dit moment lijkt dit af te vlakken, aldus het RVIM. Dat wijst mogelijk op een voorzichtige afname van de snelheid waarmee het virus zich verspreidt. "Dit is een eerste signaal. We kunnen hier geen harde conclusies aan verbinden. De komende dagen moet blijken of er sprake is van een werkelijke afvlakking."

De snelheid waarmee het virus zich verspreidt lijkt ook af te nemen. Ook hierbij moet de komende dagen blijken of de daling doorzet, aldus nog het RVIM.

