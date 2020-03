Nederland stuurt inwoners alert-bericht en vraagt adviezen op te volgen Belga

22 maart 2020

12u06 0 Nederlanders hebben een 'NL-alert'-bericht gekregen van de Nederlandse overheid. Daarin worden ze opgeroepen de adviezen van de overheid op te volgen en 1,5 meter afstand van elkaar te houden. “Blijf thuis”, staat in het sms-bericht. “Bescherm uzelf en de mensen om u heen. Samen tegen corona.” Intussen trekken de Nederlandse natuurgebieden aan de alarmbel omdat ze overspoeld worden door bezoekers.

De oproep om afstand te houden is ook in het Engels geschreven.

NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid dat waarschuwt en informeert over een noodsituatie, zo valt te lezen op crisis.nl, de website die de Nederlandse staat gebruikt bij crisissen en rampen. "Je ontvangt een NL-Alert bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties. In ieder NL-Alert bericht staat wat er aan de hand is, wat je moet doen en waar je informatie en updates kunt vinden."

Intussen roept de Nederlandse dienst Natuurmonumenten de mensen met klem op niet meer naar natuurgebieden te komen en naar huis te gaan. "Onze gebieden worden momenteel overspoeld met duizenden bezoekers en wij vinden dit niet meer verantwoord", laat de organisatie weten.

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer waarschuwden vrijdag al dat recreanten rustige plekken moesten opzoeken en afstand tot elkaar moesten bewaren. Maar veel mensen blijken daar toch geen gehoor aan te geven. Op Twitter berichten boze boswachters en andere natuurbeheerders over wandelaars en fietsers die ondanks alle waarschuwingen toch in groepjes de natuur in trekken.