Nederland stelt Rusland aansprakelijk voor neerhalen vlucht MH17 sam

25 mei 2018

10u37

Bron: anp 2 Nederland en Australië stellen Rusland aansprakelijk voor het neerhalen van vlucht MH17 op 17 juli 2014. Met die formele stap hoopt de Nederlandse regering af te dwingen dat Rusland meewerkt aan het onderzoek , desnoods via tussenkomst van een rechter of internationale organisatie.

Het vliegtuig van Malaysia Airlines werd op 17 juli 2014 boven Oost-Oekraïne uit de lucht geschoten. Alle 298 inzittenden kwamen om, onder wie 196 Nederlanders en 6 Belgen.

Waarheid en gerechtigheid

"Wij eisen dat Rusland zijn verantwoordelijkheid neemt en volledig meewerkt aan waarheidsvinding en gerechtigheid voor de slachtoffers van vlucht MH17 en hun nabestaanden", aldus minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken. Hij wijst erop dat de aanslag op het passagiersvliegtuig met 298 mensen aan boord "onherstelbaar leed" heeft veroorzaakt.

Het besluit staat los van het strafrechtelijk onderzoek en de mogelijke vervolging en berechting van de daders. "Maar deze trajecten kunnen elkaar wel wederzijds versterken", aldus de minister.

Raket

"Voor Nederland en Australië staat vast dat Rusland verantwoordelijk is voor de inzet van de Bukinstallatie waarmee vlucht MH17 is neergehaald", schrijft Blok. Hij haalt daarvoor de conclusies aan van het JIT, het internationale Joint Investigation Team dat de toedracht van de ramp onderzoekt.

Het JIT liet gisteren weten dat het “onomstotelijk” vaststaat dat de Bukraket werd afgevuurd uit een installatie van het Russische leger. Het team bestaat uit leden van politie en justitie uit Australië, België, Maleisië, Nederland en Oekraïne.

Reactie van Rusland

Het is nu wachten op een antwoord van Rusland, dat kan leiden tot onderhandelingen of internationale bemiddeling. De regering in Moskou kan de aansprakelijkheid erkennen en proberen tot een vergelijk te komen, maar waarschijnlijk is dat niet. Als die reactie uitblijft, kunnen Nederland en Australië naar een internationale rechtbank stappen.

Rusland kan zich bijvoorbeeld verweren door te stellen dat de benadeelde onderdanen van de twee landen zich maar bij de Russische rechter moeten melden om hun recht te halen, schreef Blok eerder.

