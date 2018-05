Nederland stelt Rusland aansprakelijk voor neerhalen vlucht MH17, Moskou ontkent sam ttr

25 mei 2018

10u37

Bron: anp, belga 4 Nederland en Australië stellen Rusland aansprakelijk voor het neerhalen van vlucht MH17 op 17 juli 2014. Met die formele stap hoopt de Nederlandse regering af te dwingen dat Rusland meewerkt aan het onderzoek , desnoods via tussenkomst van een rechter of internationale organisatie. Moskou ontkent opnieuw en met klem, terwijl na bestaanden naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens trekken met een schadeclaim.

Het vliegtuig van Malaysia Airlines werd op 17 juli 2014 boven Oost-Oekraïne uit de lucht geschoten. Alle 298 inzittenden kwamen om, onder wie 196 Nederlanders en 6 Belgen.

Waarheid en gerechtigheid

"Wij eisen dat Rusland zijn verantwoordelijkheid neemt en volledig meewerkt aan waarheidsvinding en gerechtigheid voor de slachtoffers van vlucht MH17 en hun nabestaanden", aldus de Nederlandse minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken. Hij wijst erop dat de aanslag op het passagiersvliegtuig met 298 mensen aan boord "onherstelbaar leed" heeft veroorzaakt.

Het besluit staat los van het strafrechtelijk onderzoek en de mogelijke vervolging en berechting van de daders. "Maar deze trajecten kunnen elkaar wel wederzijds versterken", aldus de minister. Hij vraagt de nabestaanden geduld te hebben, en benadrukt dat de Nederlandse regering niet zal rusten "voor de feiten boven tafel zijn".

Raket

"Voor Nederland en Australië staat vast dat Rusland verantwoordelijk is voor de inzet van de Bukinstallatie waarmee vlucht MH17 is neergehaald", schrijft Blok. Hij haalt daarvoor de conclusies aan van het JIT, het internationale Joint Investigation Team dat de toedracht van de ramp onderzoekt.

Het JIT liet gisteren weten dat het “onomstotelijk” vaststaat dat de Bukraket werd afgevuurd uit een installatie van het Russische leger. Het team bestaat uit leden van politie en justitie uit Australië, België, Maleisië, Nederland en Oekraïne.

Nederland zal dinsdag ook in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties aan de orde stellen dat het Rusland aansprakelijk heeft gesteld. "Nederland zal Rusland zeker recht in de ogen kijken als dit onderwerp in de Veiligheidsraad besproken wordt", kondigde de minister aan.

Rusland ontkent

Rusland benadrukt opnieuw en met klem niet verantwoordelijk te zijn voor het neerhalen van de vlucht. Het land stelt niet te zijn betrokken bij het onderzoek naar de oorzaak van de ramp, en heeft onder meer daardoor geen vertrouwen in de onderzoeksresultaten van de internationale onderzoekscommissie JIT.

Het Kremlin wijst de jongste beschuldigingen volstrekt af. Het Russische ministerie van Defensie beklemtoont bovendien dat het nummer van de raket die volgens Nederlandse onderzoekers de vlucht neerhaalde, van een Oekraïens projectiel was. De raket was in 1986 in de Sovjet-Unie gemaakt en kwam later in handen van Oekraïense strijdkrachten.

De Europese Unie en de NAVO manen Rusland aan "zijn verantwoordelijkheid te erkennen". "Ik roep Rusland op verantwoordelijkheid te aanvaarden en volledig mee te werken met alle inspanningen om de aansprakelijkheid te bepalen, overeenkomstig resolutie 2166 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties", zei de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, in een persmededeling.

"De Europese Unie herhaalt haar volledige steun voor VN-resolutie 2166, die vraagt dat de verantwoordelijken voor het neerhalen van vlucht MH17 op 17 juli 2014 aansprakelijk worden gesteld en dat alle staten volledig meewerken met inspanningen om aansprakelijkheid tot stand te brengen", zo stelt de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid Federica Mogherini in een mededeling.

Europees Hof

Vanmiddag raakte ook bekend dat een groep van 270 nabestaanden van Nederlandse slachtoffers naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens trekt voor een schadeclaim tegen Rusland. De Amerikaanse advocaat Jerry Skinner zegt in het Nederlandse actualiteitenprogramma EenVandaag (NPO1) dat de klacht uiterlijk 13 juni wordt ingediend.

Skinner stapte twee jaar geleden al namens 33 Maleisische, Australische en Nieuw-Zeelandse nabestaanden naar het Europees Hof. Die zaak loopt nog. Nu sluit een nieuwe, grote groep nabestaanden zich bij de klacht aan. Het gaat om familieleden van in ieder geval 130 slachtoffers, van wie honderd uit Nederland.

Per nabestaande wil Skinner een schadebedrag claimen dat in de miljoenen loopt. Het Europees Hof is volgens hem het enige hof dat particulieren toestaat claims in te dienen tegen Rusland.

