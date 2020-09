Nederland steekt 2 miljard euro extra in strijd tegen coronacrisis RL

12 september 2020

04u20

Bron: ANP 0 De Nederlandse regering sprokkelt nog meer geld bijeen voor investeringen die het land uit de coronacrisis moeten helpen. Het gaat om 2 miljard euro die versneld gestoken wordt in zaken als onderhoud aan spoor, bruggen, wegen en waterwegen, de verduurzaming van rijksgebouwen en defensie.

Dat blijkt uit de Prinsjesdagstukken (documenten waarin de belangrijkste plannen en keuzes van het kabinet voor het komende jaar staan) waar dagblad De Telegraaf de hand op heeft weten te leggen.

De uitbraak van het coronavirus heeft er ondanks de stevige steunpakketten die het kabinet optuigde stevig ingehakt, schetst minister Wopke Hoekstra (Financiën) in de miljoenennota. "Corona is een aanslag op ons, onze samenleving en onze economie." De bewindsman van de christendemocraten spreekt van 'een diep dal'. "Maar, daar ben ik van overtuigd, we komen er uiteindelijk bovenop."

Bezuinigen wil de derde regering van de liberale premier Mark Rutte in ieder geval niet. Nu de overheidsfinanciën diep in het rood lopen moeten vooral investeringen een uitweg uit de crisis bieden.

Wat is Prinsjesdag?

Sinds 1814 wordt het werkjaar van de Eerste Kamer (Senaat) en de Tweede Kamer officieel geopend op Prinsjesdag. Iedere derde dinsdag van september leest de koning de Troonrede voor aan de leden van de Eerste en Tweede Kamer. In de troonrede schetst de regering hoe het gaat met Nederland en wat de belangrijkste plannen van de regering zijn voor het komende jaar.

De minister van Financiën brengt na het uitspreken van de Troonrede een koffertje naar de Tweede Kamer. Hierin zitten de Rijksbegroting en de Miljoenennota. De Miljoenennota bevat de belangrijkste plannen en keuzes van de regering voor het komende jaar en geeft aan wat die plannen kosten. Ook beschrijft de Miljoenennota de financiële en economische situatie van het land en de verwachte ontwikkelingen. De Miljoenennota is dus een toelichting op de Rijksbegroting.

Normaal gezien gaat Prinsjesdag met veel ceremonieel vertoon gepaard, maar vanwege de coronapandemie zijn de ceremonies dit jaar flink versoberd.

Lees ook:

Terugval Belgische economie minder groot dan gevreesd (+)

“Stel dat Covid-19 vertrouwen van consument blijft dwarsbomen, dan kan deflatie uitbreken”. Waarom moeten we dit vrezen? (+)

Nederlandse regering raamt begrotingstekort dit jaar op 68 miljard euro