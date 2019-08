Nederland start in 2021 met experiment met verkoop 'staatswiet’ in tien gemeenten Redactie

28 augustus 2019

08u42

Bron: AD.nl 1 Tien Nederlandse gemeenten willen in het experiment stappen waarbij de overheid zelf marihuana gaat telen en verkopen aan coffeeshops. Dat is het maximale aantal dat in het regeerakkoord was afgesproken. De proef start in 2021.

Onder de deelnemende gemeenten zijn in elk geval Tilburg, Almere en Breda. Morgen komt een commissie met een advies over de complete lijst van gemeenten die meedoen en verwacht wordt dat de regering die aanbeveling volgt.

Nu zijn de teelt van cannabis en levering aan coffeeshops in Nederland verboden en wordt verkoop, onder voorwaarden, gedoogd. In het regeerakkoord staat dat er experimenten worden gedaan met het telen van marihuana door de staat en levering aan coffeeshops in zes tot tien gemeenten.

Geen grote steden

Het was al langer duidelijk dat de vier grootste steden - Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht - niet meedoen aan de proef. Volgens de eisen die aan de proef worden gesteld, zouden alle coffeeshops binnen de gemeente deel moeten nemen, wat op weerstand stuit.

Het doel van de wietproef is om te onderzoek of wietteelt uit het criminele circuit kan worden gehaald en wat de effecten daarvan op overlast en veiligheid zijn. Daarnaast wordt bekeken hoe de in het kader van de volksgezondheid door de overheid gecontroleerde wiet aan de verkopers kan worden geleverd.