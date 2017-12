Nederland stapt naar rechter om Duitse tolheffing IB

04u20

Bron: Belga 0 Archieffoto ANP Een tolpoort op de Duitse Autobahn. Nederland opent de frontale aanval op de Duitse tolplannen. De Nederlandse minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen stapt naar de Europese rechter om de Nederlandse automobilist tegen de 'Maut' te beschermen. Dat meldt De Telegraaf.

Uit onderzoek blijkt dat de Duitse tol Nederlandse automobilisten jaarlijks tussen de 60 en 100 miljoen euro zal kosten. Oostenrijk kondigde al eerder aan naar het Europese Hof van Justitie te stappen om de tol voor personenauto's van tafel te krijgen. Het Nederlandse kabinet ziet nu voldoende heil in de zaak om zich officieel aan te sluiten.

"Discriminerend"

Van Nieuwenhuizen vindt de plannen van onze oosterburen discriminerend, omdat Duitse automobilisten de uitgaven voor het tolvignet terugkrijgen via een verlaging van de wegenbelasting.

Het is uitzonderlijk dat EU-lidstaten elkaar voor de rechter dagen. Een uitspraak van het Hof wordt niet eerder dan in 2019 verwacht. Duitsland mag intussen wel doorgaan met de tolplannen.

Oostkantons

In ons land wordt vooral in de Oostkantons met angst naar de plannen gekeken. Heel wat mensen uit Duitstalig België werken in Duitsland en steken dagelijks de grens over. De Duitstalige Gemeenschap vroeg al een niet-betalende zone voor grensbewoners.