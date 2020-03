Nederland sluit kinderopvang en scholen vanaf maandag tot en met 6 april, ook horeca moet dicht HLA

15 maart 2020

17u59

Alle scholen en de kinderopvang in Nederland gaan van maandag tot en met 6 april dicht. Wel wordt opvang geregeld voor kinderen van mensen die in cruciale sectoren werken, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg of bij hulpdiensten. Dat heeft minister van Onderwijs Arie Slob bekendgemaakt. Ook alle horeca in Nederland gaat dicht tot en met 6 april.

Vrijdag klonk er nog luidde kritiek toen het besluit om de scholen open te houden bekrachtigd werd. Dit weekend liep de druk op, en vandaag werd dan ook in overleg met met medisch specialisten en het Rijksinstituut voor volksgezondheid en Milieu (RIVM) besloten bijkomende maatregelen te nemen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan.

Volgens minister van Onderwijs Arie Slob werd duidelijk dat veel scholen de deuren niet meer konden openhouden en is daarom alsnog besloten tot een algemene sluiting van kinderopvang en scholen. Leraren hadden zoveel afwezige kinderen dat het lastig was fatsoenlijk les te geven. Ook moesten veel groepen naar huis omdat de leerkrachten met verkoudheidsklachten ook zelf niet voor de klas mochten. “We beseffen dat we veel vragen van de mensen die in kinderopvang en onderwijs werken. Het zijn ingrijpende tijden. Er is veel waardering en respect voor wat ze al hebben gedaan. Waar mogelijk zullen we ze ondersteunen in wat we nog van ze vragen”, aldus Slob.

De scholen blijven tot en met 6 april gesloten. In die drie weken komt er in de provincie Brabant een onderzoek naar de besmettingsrisico’s van jongeren. Die informatie wordt meegenomen in het besluit over wat er na 6 april gaat gebeuren.

Horeca dicht vanaf 18 uur vanavond

Ook de horeca gaat vanaf 18.00 uur vanavond dicht tot en met 6 april, maakt minister van Volksgezondheid Bruno Bruins bekend. Dat geldt ook voor onder meer sportclubs- en kantines. Ook allerlei andere instellingen waar veel mensen samenkomen zoals sportclubs, fitnesszalen, coffeeshops en sauna’s moeten de deuren sluiten. Mensen kunnen nog wel gewoon boodschappen doen in supermarkten, maar Bruins roept Nederlanders ook daar op afstand te houden. “Als richtlijn, hanteer ongeveer anderhalve meter.”

Bruins deed ook een oproep aan de bevolking, een die premier Rutte eerder deze week al deed. “Ga niet hamsteren. Het is niet nodig. Er is genoeg voor iedereen, maar hamsteren veroorzaakt problemen voor de supermarkten.”