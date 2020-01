Nederland roept burgers op om Bagdad te verlaten “als dat veilig kan”, België in overleg met Europese partners HLA TT

Bron: Belga 1 Na de Amerikaanse aanval die in Bagdad heeft leven gekost aan de Iraanse generaal Qassem Soleimani, heeft het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken de Nederlanders opgeroepen om Bagdad te verlaten als dat op een veilige manier kan. De Belgische FOD Buitenlandse Zaken volgt de situatie op de voet.

“De onrust en gewelddadigheden zijn verder toegenomen in Bagdad en rond het vliegveld. De situatie is onvoorspelbaar. Blijf alert en volg het nieuws. Volg de instructies van de lokale autoriteiten op. Bent u in Bagdad? Verlaat Bagdad als dit op een veilige manier kan”, meldt het ministerie op Twitter. Ook de Verenigde Staten riepen hun burgers op om Irak onmiddellijk te verlaten.

100 Belgen in Irak

De Belgische FOD Buitenlandse Zaken liet vrijdagochtend al weten de situatie te monitoren. “De ambassade in Jordanië, waaronder Irak valt voor België, en onze diensten hier volgen de situatie op”, zegt woordvoerder Karl Lagatie. “Er zijn consultaties aan de gang met de Europese partners over Irak, maar daar zijn nog geen conclusies getrokken.”

Lagatie wijst erop dat het reisadvies voor Irak sowieso erg streng is. Reizen naar Irak worden afgeraden, en in de Koerdische autonome regio’s worden de niet-essentiële reizen afgeraden. Buitenlandse Zaken roept de Belgen op zeer voorzichtig te zijn en hun verblijf te registreren.

In Irak verblijven momenteel een kleine 100 Belgen, onder wie 35 in Bagdad. “Het gaat wel enkel om mensen die officieel zijn aangemeld bij de ambassade of op de website Travellers Online”, zegt de woordvoerder.

Verenigd Koninkrijk: “Conflict voortzetten is in niemands belang”

De Franse ambassade heeft Fransen in Irak geadviseerd uit de buurt te blijven van samenscholingen. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab roept “alle partijen” op om het conflict niet verder op de spits te drijven. Dat zegt hij in een mededeling. “We hebben de agressieve dreiging van de Iraanse Quds-strijdkrachten onder leiding van Qasem Soleimani altijd erkend. Nu hij dood is, dringen we er bij alle partijen op aan om te de-escaleren. Het conflict voorzetten is in niemands belang”.”

