Nederland neemt verregaande maatregelen om roken te bannen IB

18 oktober 2018

04u23

Bron: Belga 0 De roker wordt definitief een paria in Nederland. Met een pakket aan verregaande maatregelen wordt ingezet op een volledig rookvrije generatie. Dat meldt De Telegraaf.

Een pakje sigaretten zal over een paar jaar minimaal tien euro kosten bij onze noorderburen. Al vanaf volgend jaar worden de accijnzen substantieel verhoogd. In de zorg, bij de overheid en de horeca mag binnen een paar jaar helemaal niet meer gerookt worden. Ook niet in rookruimtes of in rookhokken op het eigen terrein. Hetzelfde geldt voor schoolpleinen, speeltuinen en sportterreinen.

Op den duur moeten alle bedrijven volledig rookvrij worden. Zowel rookruimtes als buiten roken worden daarbij verboden. Het rookverbod zal gelden voor alle tabaksproducten, de e-sigaret, de shisha-pen, de waterpijp, en kruidenmengsels en aanverwante producten.

"Dictaat"

Dat staat in het conceptakkoord dat de Nederlandse staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis met antirookclubs en gezondheidsorganisaties heeft afgesproken. De tabaksindustrie werd bij die onderhandelingen geweerd.

Desgevraagd spreekt de tabaksbranche van een "dictaat" en van "vergaande inmenging in het privéleven van volwassen rokers".