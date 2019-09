Exclusief voor abonnees Nederland narcostaat? “Met streng beleid dreigen we het drugsprobleem naar België te duwen” Sara Vandekerckhove

02 september 2019

14u29

Bron: De Morgen 1 Is Nederland een narcostaat? De vraag dringt zich op nu een nieuw rapport toont hoe drugscriminaliteit de hoofdstad teistert. Emeritus hoogleraar criminologie en strafrecht Cyrille Fijnaut (KU Leuven en Tilburg University) maakt zich zorgen. Ook voor ons land. “Ik merk hoe het probleem in België almaar groter aan het worden is.”

Drugshandelaren die ongemoeid worden gelaten, ‘zwijgwijken’ waar burgers willens nillens in de drugshandel getrokken worden en miljarden euro’s aan crimineel geld dat witgewassen wordt via de aankoop van mooie herenhuizen langs de Amsterdamse grachten. Het rapport De Achterkant van Amsterdam, een studie van hoogleraar bestuurskunde Pieter Tops en journalist Jan Tromp in opdracht van de gemeente Amsterdam, leest als een nieuwe fictiereeks van Netflix.

