Nederland met 175 nieuwe sterfgevallen over de kaap van 1.000 coronadoden, ook 722 ziekenhuisopnames David Van der Heeden

31 maart 2020

14u26

Bron: AD.nl 0 Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) laat in zijn dagelijkse update weten dat er het afgelopen etmaal in Nederland 175 nieuwe sterfgevallen ten gevolge van Covid-19 zijn gemeld. Het totaal aantal overlijdens bij onze noorderburen komt daarmee op 1.039. Gisteren nam het aantal doden met 93 toe tot 864.

Van alle patiënten met Covid-19 in Nederland kwamen er al 4.712 in het ziekenhuis terecht. Vandaag steeg dat aantal met 722, een duidelijke stijging ten opzichte van de opnamecijfers van gisteren. Toen werden er 507 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld door de landelijke gezondheidsdiensten, het totaal kwam daarmee op 3.990 uit.

Procentueel gezien kwam tot nu toe 32 procent van alle vastgestelde Nederlandse besmettingen in het ziekenhuis terecht. Van het totale aantal patiënten overleed 8,2 procent. Het aantal dat met een coronabesmetting in het ziekenhuis terechtkomt, kan ook hoger liggen, omdat besmetting soms later wordt vastgesteld.



De aan België grenzende provincie Noord-Brabant lijkt over de piek van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames te zijn, aldus het RIVM. In Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en Limburg neemt het aantal ziekenhuisopnames nog wel toe. In de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland en Zeeland is het aantal ziekenhuisopnames stabiel laag.

Vastgestelde besmettingen

Het aantal vastgestelde besmettingen steeg daarnaast met 845 naar 12.595. Gisteren bedroeg de stijging 884, waardoor nu een lichte daling is te zien. Het RIVM benadrukt dat het werkelijke aantal besmettingen hoger ligt, omdat niet iedereen getest wordt, maar alleen diegenen met ‘risico op een ernstig ziektebeloop’.



In het begin van de epidemie werd in Nederland veel getest. Dat ging niet alleen om personen met klachten, maar ook om mensen die in contact waren gekomen met patiënten. Nu gaat het alleen om mensen met zware klachten, waardoor ook het aandeel ziekenhuisopnames en overleden patiënten hoger zal liggen.

“Lager dan je zou verwachten”

Het aantal gemelde sterfgevallen in Nederland schommelde dagenlang rond de 100. Vorige week vrijdag werd gewag gemaakt van 112, zaterdag van 93, zondag telde het trieste record van 132 en gisteren was opnieuw sprake van 93 doden. Die aantallen zijn, volgens het instituut, “lager dan je zonder maatregelen zou verwachten”.

De aantallen van het RIVM, die via een samenwerking tussen artsen, laboratoria en de landelijke GGD’en wordt verzameld, zijn gebaseerd op meldingen die dagelijks binnenkomen. Niet elke ziekenhuisopname en elk sterfgeval worden door de instanties direct doorgegeven, waardoor de cijfers soms hoger of lager uitvallen.

“Deze week zal duidelijk worden of er sprake is van een werkelijke afvlakking’’, zegt het RIVM bij de dagelijkse update. De afvlakking mag worden verwacht op basis van de maatregelen die de overheid trof in reactie op de virusuitbraak in Nederland en de pogingen de opmars van Covid-19 te stuiten.

Lees ook:

Het traject van een coronapatiënt: wat staat je te wachten in het ziekenhuis en wanneer beland je op intensieve? (+)

Dit doet Covid-19 met uw longen: een stand van zaken (+)

Meer over RIVM

Nederland

gezondheid